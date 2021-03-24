ديوان المحاسبة يطلق المنتدى السنوي الثالث للمراجعة الداخلية

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يقام بالتعاون مع معهد الإدارة العامة كمؤسسة تعليمية رائدة

ينظم الديوان العام للمحاسبة -ممثلًا في المركز السعودي للمراجعة المالية والرقابة على الأداء- المنتدى السنوي الثالث للمراجعة الداخلية بعنوان "جودة المراجعة الداخلية في الأجهزة الحكومية والمؤسسات العامة"، افتراضيًّا يوم الثلاثاء 24 شعبان 1442هـ الموافق 6 أبريل 2021م.

وذكر المستشار مدير عام المركز، الدكتور سالم بن علي الغامدي، أن الديوان العام للمحاسبة يولي اهتمامه للمراجعة الداخلية؛ تنفيذًا لتوجيهات القيادة الرشيدة التي تؤكد دوره في متابعة إنشاء وتفعيل إدارات المراجعة الداخلية فـي الأجهزة الـحكومية، وإيمانًا منه بأهمية تحسين كفاءة وفاعلية إدارات الـمراجعة الداخلية كإحدى أهم آليات الحوكمة في الأجهزة الـحكومية والمؤسسات العامة؛ وذلك في إطار الأهداف التي يسعى إليها الديوان نحو تعزيز التعاون والعمل التكاملي مع مختلف الجهات المشمولة برقابته.

وقال "الغامدي": المنتدى الذي سيقام في تمام الساعة الثامنة والنصف يتم تنظيمه بالتعاون مع معهد الإدارة العامة كمؤسسة تعليمية رائدة في مجال التدريب وتطوير الأداء لموظفي الجهات الحكومية، ويهدف إلى تحسين مخرجات أعمال إدارات المراجعة الداخلية وتفعيل دورها، وسوف يتضمن المنتدى عرض دراسة علمية يقدّمها المعهد حول قياس جودة المراجعة الداخلية في الأجهزة الحكومية، بالإضافة إلى استعراض بعض التجارب المهنية.

يُذكر أن المنتدى يستهدف مديري وموظفي إدارات الـمراجعة الداخلية في الأجهزة الـحكومية الـمشمولة برقابة الديوان، والمهتمين بمهنة المراجعة الداخلية، ويمكن للراغبين في الحضور ومتابعة أعمال المنتدى، التسجيلُ عبر منصة إثرائي بمعهد الإدارة العامة عبر الرابط: https://bit.ly/38Rb5hf.الديوان العام للمحاسبة