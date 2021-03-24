أخبار عاجلة

كتلة صخرية أسفل مقدمة السفينة الجانحة بقناة السويس تعطل جهود تعويمها -
"داوود أوغلو": تصريحات "أردوغان" بشأن الإصلاح ليست سوى بيع للأحلام -
بعد قرار رفع نسب معلمات الصفوف الأولية لـ50 % .. خريجات يبعثن برسالة للوزير -
كتلة صخرية أسفل مقدمة السفينة الجانحة بقناة السويس تعطل جهود تعويمها -
"داوود أوغلو": تصريحات "أردوغان" بشأن الإصلاح ليست سوى بيع للأحلام -
بعد قرار رفع نسب معلمات الصفوف الأولية لـ50 % .. خريجات يبعثن برسالة للوزير -
مدير صحة بيشة يدشن 8 مشروعات لتطوير خدمات الأسنان -
مشاط: "الحج" تشارك في تمكين مخرجات المشاريع الفائزة في "تحدي جامعة كاوست" -
‏شاهد .. تجربة حية تكشف استغلال معارف وهمية للفتيات لإصدار رخص قيادة -
بعد وفاة والديه.. العثور على رضيع حي وسط أنقاض مبنى منهار بالقاهرة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

"التعاون الإسلامي" و"الغذاء والدواء" تُنَظّمان ورشًا في "تنظيم الأجهزة الطبية"

Print
"التعاون الإسلامي" و"الغذاء والدواء" تُنَظّمان ورشًا في "تنظيم الأجهزة الطبية" "التعاون الإسلامي" و"الغذاء والدواء" تُنَظّمان ورشًا في "تنظيم الأجهزة الطبية"
مختصو الهيئة قدّموا معارفهم وخبراتهم في جوانب مختلفة خلال الجلسات

شارك أكثر من 150 مختصًا من الهيئات الوطنية لتنظيم الدواء، وشركات الأدوية، ومصنّعي الأجهزة الطبية من الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، في ورش عمل "تنظيم الأجهزة الطبية والتيقظ الدوائي" التي نفّذتها المنظمة بالتعاون مع الهيئة العامة للغذاء والدواء في المملكة واختتمت فعالياتها أمس.

وخلال الجلسات التفاعلية، قدّم مختصو الهيئة العامة للغذاء والدواء معارفهم وخبراتهم في جوانب مختلفة من تنظيم الأجهزة الطبية والتيقظ الدوائي، مثل معايير الحلال في الأجهزة الطبية، والأجهزة السريرية، والتيقظ الدوائي الأساسي، وإدارة إشارات السلامة الدوائية، إلى غير ذلك.

وهدفت ورش العمل هذه إلى بناء قدرات الهيئات الوطنية لتنظيم الدواء في الدول الأعضاء من خلال تبادل المعرفة والخبرة وفقًا لخطة العمل، الممتدة لعامين، بشأن تعزيز التعاون بين الهيئات الوطنية لتنظيم الدواء، التي جرى اعتمادها في جاكرتا في 2018م.

التعاون الإسلامي هيئة الغذاء والدواء

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
كتلة صخرية أسفل مقدمة السفينة الجانحة بقناة السويس تعطل جهود تعويمها

كتلة صخرية أسفل مقدمة السفينة الجانحة بقناة السويس تعطل جهود تعويمها

"داوود أوغلو": تصريحات "أردوغان" بشأن الإصلاح ليست سوى بيع للأحلام

"داوود أوغلو": تصريحات "أردوغان" بشأن الإصلاح ليست سوى بيع للأحلام

بعد قرار رفع نسب معلمات الصفوف الأولية لـ50 % .. خريجات يبعثن برسالة للوزير

بعد قرار رفع نسب معلمات الصفوف الأولية لـ50 % .. خريجات يبعثن برسالة للوزير

كتلة صخرية أسفل مقدمة السفينة الجانحة بقناة السويس تعطل جهود تعويمها

كتلة صخرية أسفل مقدمة السفينة الجانحة بقناة السويس تعطل جهود تعويمها

شبكة عيون الإخبارية