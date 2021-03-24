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جمهورية القمر ترحّب بمبادرة المملكة لإنهاء الأزمة اليمنية

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جمهورية القمر ترحّب بمبادرة المملكة لإنهاء الأزمة اليمنية جمهورية القمر ترحّب بمبادرة المملكة لإنهاء الأزمة اليمنية
تتطلع إلى أن تستجيب جميع الأطراف اليمنية لهذه الفرصة

جمهورية القمر ترحّب بمبادرة المملكة لإنهاء الأزمة اليمنية

رحّبت جمهورية القمر المتحدة، بالمبادرة التي أعلنتها المملكة العربية لحل الأزمة اليمنية.

وأكّدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي بجمهورية القمر المتحدة، أن هذه الخطوة تعبّر عن حرص المملكة الدائم لتعزيز الأمن والاستقرار في اليمن، في إطار التوصل إلى حل سياسي شامل عبر عدد من الخطوات تتضمن الوقف الشامل لإطلاق النار، وفتح مطار صنعاء، وبدء المشاورات بين الأطراف اليمنية.

وثمّنت الوزارة عالياً هذه الخطوة السياسية الحكيمة، وتتطلع إلى أن تستجيب جميع الأطراف اليمنية لهذه الفرصة، وتغليب مصلحة الشعب اليمني، ووقف نزيف الدم، ومعالجة الأوضاع الإنسانية والاقتصادية.جمهورية القمر المتحدة مبادرة المملكة

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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