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النفط تعزز من مكاسبها وتصعد 3% مترقبة بيان المخزونات الأمريكية

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أسعار النفط تعزز من مكاسبها وتصعد 3% مترقبة بيان المخزونات الأمريكية النفط تعزز من مكاسبها وتصعد 3% مترقبة بيان المخزونات الأمريكية
بعد انخفاض تعاملات أمس 6% بالتزامن مع مخاوف الموجة الثالثة من "كورونا"

أسعار النفط تعزز من مكاسبها وتصعد 3% مترقبة بيان المخزونات الأمريكية

عززت النفط مكاسبها خلال تعاملات الأربعاء، وصعدت بأكثر من 3%، في ترقب صدور بيانات المخزونات الأمريكية.

وكانت أسعار الخام قد انخفضت 6% عند تسوية تعاملات أمس الثلاثاء بالتزامن مع المخاوف المرتبطة بالموجة الثالثة من الفيروس.

وعلى صعيد التداولات، ارتفعت العقود الآجلة لخام "برنت" القياسي تسليم مايو بنحو 3.2% إلى 62.73 دولارًا للبرميل، في تمام الساعة 01:05 صباحًا بتوقيت مكة المكرمة.

وبحسب "رويترز"، صعدت عقود خام "نايمكس" الأمريكي تسليم مايو بنسبة 3.2% عند 59.62 دولارًا للبرميل.

وكشفت بيانات معهد البترول الأمريكي ارتفاع المخزونات في الولايات المتحدة بنحو 2.9 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في التاسع عشر من مارس الجاري.

ومن المقرر أن تعلن إدارة معلومات الطاقة الأمريكية بيانات المخزونات الرسمية في وقت لاحق اليوم.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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