أخبار عاجلة

كتلة صخرية أسفل مقدمة السفينة الجانحة بقناة السويس تعطل جهود تعويمها -
"داوود أوغلو": تصريحات "أردوغان" بشأن الإصلاح ليست سوى بيع للأحلام -
بعد قرار رفع نسب معلمات الصفوف الأولية لـ50 % .. خريجات يبعثن برسالة للوزير -
كتلة صخرية أسفل مقدمة السفينة الجانحة بقناة السويس تعطل جهود تعويمها -
"داوود أوغلو": تصريحات "أردوغان" بشأن الإصلاح ليست سوى بيع للأحلام -
بعد قرار رفع نسب معلمات الصفوف الأولية لـ50 % .. خريجات يبعثن برسالة للوزير -
مدير صحة بيشة يدشن 8 مشروعات لتطوير خدمات الأسنان -
مشاط: "الحج" تشارك في تمكين مخرجات المشاريع الفائزة في "تحدي جامعة كاوست" -
‏شاهد .. تجربة حية تكشف استغلال معارف وهمية للفتيات لإصدار رخص قيادة -
بعد وفاة والديه.. العثور على رضيع حي وسط أنقاض مبنى منهار بالقاهرة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

صحفي تركي: كل شيء خرج عن السيطرة وبتنا أشبه بمشهد غرق "تيتانيك"

Print
صحفي تركي: كل شيء خرج عن السيطرة وبتنا أشبه بمشهد غرق "تيتانيك" صحفي تركي: كل شيء خرج عن السيطرة وبتنا أشبه بمشهد غرق "تيتانيك"
بعد انهيار الليرة.. و"مراد أوغلو": فزاعة المؤامرة الأجنبية المستمرة لن تجدي

صحفي تركي: كل شيء خرج عن السيطرة وبتنا أشبه بمشهد غرق

أكد الصحفي التركي مراد أوغلو، أن كل شيء خرج عن السيطرة في تركيا التي بات اقتصادها معتمداً على الخارج بعدما خرج مؤشر العملات الأجنبية أمام الليرة عن السيطرة.

وتراجعت قيمة الليرة أمام العملات الأجنبية هذا الأسبوع بشكل كبير، تأثراً بقرار إقالة رئيس البنك المركزي ناجي أغبال.

وقال مراد أوغلو، في مقال بصحيفة "سوزجو"، إن "وضع تركيا بات أشبه بمشهد غرق سفينة تيتانيك".

وأضاف ملقياً باللوم على الرئيس التركي رجب طيب أردوغان؛ الذي يتبع سياسة اقتصادية غير متعارف عليها: "ظل أردوغان يردد أن الاقتصاد تخصصه، لكنه قام بتغيير رئيس البنك المركزي مرة أخرى. وبهذا يكون قد قام بتغيير أربعة رؤساء للبنك المركزي في غضون 20 شهراً".

وذكر مراد أوغلو؛ أنه لا ينبغي للسلطة الحاكمة الاتكاء على شماعة المؤامرة الأجنبية لتبرير ما آلت إليه الأمور، وقال على سبيل السخرية: إنه يجب على القوى الأجنبية أن تبذل جهوداً مضنية ومكثفة كي تتمكن من تحقيق نتائج أشد وطأة مما حققتها السلطات التركية بقراراتها غير الصائبة هذه.

وكثيرا ما يردّد أردوغان؛ والمسئولون الأتراك، مزاعم من قبيل تعرُّض الاقتصاد التركي لهجمات خارجية.

وتناول مراد أوغلو؛ النتائج المترتبة على ارتفاع الدولار حسب صحيفة زمان التركية، قائلا: "عند ارتفاع الدولار ستسجل جميع الحسابات زيادة انفجارية، وعلى رأسها التضخم، وسيهوي البلاد إلى أدنى مستوياته، ولن تستقبل البلاد أي استثمارات. ستعاني أيضاً العشرات من الشركات الصغيرة والكبيرة المستدينة بالعملة الأجنبية من أوضاع صعبة وستغلق أبوابها. أي أننا سنزداد فقراً، وأغلب هذه الأمور حدثت بالفعل ونعايشها حالياً.

اللافت في الأمر أنه بارتفاع الدولار استيقظ الشعب من غفلته، لكن الذات المحترمة القائمة على حكم البلاد تعجز عن الاستيقاظ منذ سنوات".

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
مجلس الغرف ووزارة الاستثمار يدعمان بمبادرة بيئة الأعمال في القطاعات الاقتصادية الحيوية

مجلس الغرف ووزارة الاستثمار يدعمان بمبادرة بيئة الأعمال في القطاعات الاقتصادية الحيوية

مجلس الغرف ووزارة الاستثمار يدعمان بمبادرة بيئة الأعمال في القطاعات الاقتصادية الحيوية

مجلس الغرف ووزارة الاستثمار يدعمان بمبادرة بيئة الأعمال في القطاعات الاقتصادية الحيوية

8 الصبح - خطة الدولة لتحقيق التمكين الاقتصادي للأسر الأولى بالرعاية وأخر جهود دعم قرى "حياة كريمة"

8 الصبح - خطة الدولة لتحقيق التمكين الاقتصادي للأسر الأولى بالرعاية وأخر جهود دعم قرى "حياة كريمة"

وزارة الاقتصاد اللبنانية تقر رفع سعر ربطة الخبز وسط أزمة معيشية وسياسية خانقة

وزارة الاقتصاد اللبنانية تقر رفع سعر ربطة الخبز وسط أزمة معيشية وسياسية خانقة

شبكة عيون الإخبارية