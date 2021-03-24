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"صحة جدة" تتفاعل مع حالة "الغبار" وتقدم نصائحها

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"صحة جدة" تتفاعل مع حالة "الغبار" وتقدم نصائحها "صحة جدة" تتفاعل مع حالة "الغبار" وتقدم نصائحها
وسط احتمالية تزايد كثافة الأتربة خلال الساعات المقبلة

نصحت صحة جدة الجميع، خاصة مرضى الربو والمصابين بالأمراض الصدرية، بعدم التعرُّض للغبار والأتربة.

وأكّدت ضرورة ارتداء الكمامات الطبية الوقائية في أثناء الخروج من المنزل خلال موجة #الغبار، واتباع إرشادات الطبيب واستخدام الأدوية لتجنب الإصابة بالأزمات الصدرية.

وتتأثر مدينة جدة في هذه الأثناء بأجواء مغبرة بشكلٍ لافتٍ نتيجة هبوب الرياح الجنوبية القوية المثيرة للأتربة والغبار.

وتشير التوقعات إلى احتمالية تزايد كثافة الغبار خلال الساعات المقبلة، مع تدنٍ إضافي في مدى الرؤية الأفقية.

صحة جدة الغبار

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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