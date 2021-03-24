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إحباط تهريب 11 مليون قرص إمفيتامين مخفية في شحنة إطارات

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إحباط تهريب 11 مليون قرص إمفيتامين مخفية في شحنة إطارات إحباط تهريب 11 مليون قرص إمفيتامين مخفية في شحنة إطارات
بالتنسيق بين "مكافحة المخدرات" وهيئة الجمارك بميناء جدة

إحباط تهريب 11 مليون قرص إمفيتامين مخفية في شحنة إطارات

صرّح المتحدث الرسمي للمديرية العامة لمكافحة المخدرات النقيب محمد النجيدي، بأن المتابعة الأمنية الاستباقية لنشاطات الشبكات الإجرامية، التي تمتهن تهريب المواد المخدرة إلى المملكة، أسفرت عن كشف مخطط لتهريب كمية كبيرة من أقراص الإمفيتامين المخدرة إلى المملكة، حيث تمّت متابعتها وضبطها، بالتنسيق مع الهيئة العامة للجمارك، بميناء جدة الإسلامي، مخفية داخل شحنة إطارات، وبلغ إجماليها (10,948,000) قرص إمفيتامين.

وقال المتحدث الرسمي باسم المديرية العامة لمكافحة المخدرات: تم القبض على العناصر المتورطة في محاولة تهريبها للمملكة، وهم ثلاثة مقيمين من الجنسية التركية وآخر نازح ومواطن.

وأكد "النجيدي"، أنه تم توقيف المقبوض عليهم واتخاذ الإجراءات النظامية الأولية كافة بحقهم وإحالتهم للنيابة العامة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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