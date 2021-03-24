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"النيابة وسوق المال" تتعاونان في مكافحة جرائم غسل الأموال

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"النيابة وسوق المال" تتعاونان في مكافحة جرائم غسل الأموال "النيابة وسوق المال" تتعاونان في مكافحة جرائم غسل الأموال
عبر مذكرة تفاهم تهدف إلى تفعيل التنسيق وتبادل الخبرات

وقّع النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب، أمس، مذكرة تفاهم مع رئيس مجلس إدارة هيئة سوق المال محمد عبدالله القويز، في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وتَضَمّنت مذكرة التفاهم عددًا من البنود التي تؤطر عمل الطرفين في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتضع آليات مشتركة لتفعيل التنسيق وتبادل الخبرات بينهما في هذا الجانب، إضافة إلى تشكيل فريق عمل يشرف على تنفيذ المذكرة.

جدير بالذكر أن النيابة العامة وقّعت، خلال الأشهر القليلة الماضية، عددًا من مذكرات التفاهم مع هيئات محلية؛ لتفعيل التنسيق والتكامل بين الأجهزة الحكومية فيما يخدم المصلحة الوطنية.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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