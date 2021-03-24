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الإعلان عن رصد سلالة جديدة لـ"كوفيد-19" في بلجيكا

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الإعلان عن رصد سلالة جديدة لـ"كوفيد-19" في بلجيكا الإعلان عن رصد سلالة جديدة لـ"كوفيد-19" في بلجيكا
يمكن اكتشافها بوساطة تفاعل البوليميراز المتسلسل

الإعلان عن رصد سلالة جديدة لـ

أدى الانتشار الكبير لفيروس "كورونا" في جميع أنحاء العالم، إلى ظهور آلاف المتحورات الجديدة منه، بعضها أكثر فتكاً من غيره، مثل السلالات الإنجليزية أو الجنوب إفريقية أو البرازيلية.

وتمّ التعرف على سلالة جديدة لـ"كوفيد-19" تُدعى "B.1.214" في بلجيكا بوساطة باحث في مختبر تحليل تابع لجامعة لييج، لكن لا يوجد مؤشر في الوقت الحالي ما إذا كانت هذه السلالة أكثر قابلية للانتقال أو أكثر ضراوة.

وقال أستاذ علم الوراثة البشرية، لفنسنت بورز: تمّ التعرف على السلالة "B.1.214" قبل شهرين من قِبل كيث دوركين؛ أحد الباحثين في الجامعة البلجيكية لييج.

وأضاف وفق " اليوم": لا يوجد دليل حتى الآن على أن السلالة B.1.214 أكثر فتكاً من السلالة الأصلية، ويمكن اكتشافها بوساطة تفاعل البوليميراز المتسلسل.

وأردف: هناك 9 نيوكليوتيدات إضافية على بروتين سبايك. تمّت إضافة 9 تسلسلات من الحمض النووي الريبي، وتمّ تمييز المتغيرات الإنجليزية والجنوب إفريقية والبرازيلية فقط من خلال تغيير النيوكليوتيدات في بروتين سبايك".

وأكد أن التداعيات الوظيفية لهذا الفيروس غير معروفة حتى الآن، ومن هنا تأتي أهمية مراقبته، لكن دون قلق أو فزع.

ومن أصل ألفي تسلسل تم تحليله في بلجيكا، كشف عن نحو 80 تسلسلاً متحوراً، وأحد هذه المتغيرات موجود أيضاً في دول أوروبية أخرى مثل فرنسا.

الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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