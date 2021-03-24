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"بنك الدم الإقليمي" بـ"صحة الشرقية" ينال جائزة التميز خلال 2020

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إحدى المبادرات التي تهدف إلى تحفيز المنشآت على مستوى المملكة

حقق بنك الدم الإقليمي بـ"صحة الشرقية"، جائزة "إحسان"؛ لتميزه خلال عام 2020 على مستوى بنوك الدم بالمملكة في تحسين تجربة المريض.

وتُقَدّم هذه الجائزة سنويًّا من وزارة الصحة، وهي جائزة تَمَيُّز مقدمةٌ من مركز تجربة المريض التـابع لوزارة الصـحة، وتعد إحدى المبادرات التي تهدف إلى تحفيز المنشآت على مستوى المملكة للإبداع والتميز.

وتهدف هذه الجائزة إلى التعريف بأعلى المنشآت في المناطق تقييمًا؛ وذلك لتحفيز هذه المنشآت على التنافس للحصول على التميز في تجربة المريض خلال الرحلة العلاجية لبنوك الدم.

وأعرب المدير العام للشؤون الصحية بالمنطقة الشرقية، الدكتور إبراهيم العريفي، عن شكره وتقديره لوزير الصحة للحصول على جائزة "إحسان"، كما تقدم بالشكر والامتنان لأمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف، ونائبه الأمير أحمد بن فهد، على دعمهما الدائم للارتقاء بمستوى الخدمات الصحية بالمنطقة.

وشكر العاملين في بنك الدم الإقليمي بصحة الشرقية على تميزهم في عملهم؛ مما أهّلهم للحصول على هذه الجائزة، وحثهم على الاستمرار في هذا المستوى المتقدم.

بنك الدم الإقليمي جائزة إحسان

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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