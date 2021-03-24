أخبار عاجلة

كتلة صخرية أسفل مقدمة السفينة الجانحة بقناة السويس تعطل جهود تعويمها -
"داوود أوغلو": تصريحات "أردوغان" بشأن الإصلاح ليست سوى بيع للأحلام -
بعد قرار رفع نسب معلمات الصفوف الأولية لـ50 % .. خريجات يبعثن برسالة للوزير -
كتلة صخرية أسفل مقدمة السفينة الجانحة بقناة السويس تعطل جهود تعويمها -
"داوود أوغلو": تصريحات "أردوغان" بشأن الإصلاح ليست سوى بيع للأحلام -
بعد قرار رفع نسب معلمات الصفوف الأولية لـ50 % .. خريجات يبعثن برسالة للوزير -
مدير صحة بيشة يدشن 8 مشروعات لتطوير خدمات الأسنان -
مشاط: "الحج" تشارك في تمكين مخرجات المشاريع الفائزة في "تحدي جامعة كاوست" -
‏شاهد .. تجربة حية تكشف استغلال معارف وهمية للفتيات لإصدار رخص قيادة -
بعد وفاة والديه.. العثور على رضيع حي وسط أنقاض مبنى منهار بالقاهرة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

"السديس" يتفقد مكبرية المسجد الحرام استعدادًا لشهر رمضان

Print
"السديس" يتفقد مكبرية المسجد الحرام استعدادًا لشهر رمضان "السديس" يتفقد مكبرية المسجد الحرام استعدادًا لشهر رمضان
اطلع على أنظمة الصوت والبث المرئي والمسموع لنقل الأذان والصلاة

قام الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس أمس، بجولة ميدانية تفقدية لمكبرية المسجد الحرام استعدادًا لموسم رمضان المبارك.

واطلع السديس على أنظمة الصوت المتطورة وأجهزة التحكم الخاصة به، إضافة إلى أنظمة البث المرئي والمسموع لنقل الأذان والصلاة والنقل المباشر، كما اطلع على استعدادات موسم شهر رمضان المبارك للعام ١٤٤٢هـ؛ داعيًا إلى تسخير أحدث الوسائل التقنية لها.

والْتقى الرئيس العام لشؤون الحرمين خلال جولته بالمسجد الحرام، عددًا من المعتمرين الذين أشادوا بالخدمات التي تقدّمها الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي؛ مؤكدًا أن الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي تُقَدم جميع الخدمات لضيوف الرحمن وفق الإجراءات الاحترازية؛ لضمان صحتهم وسلامتهم.عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
كتلة صخرية أسفل مقدمة السفينة الجانحة بقناة السويس تعطل جهود تعويمها

كتلة صخرية أسفل مقدمة السفينة الجانحة بقناة السويس تعطل جهود تعويمها

"داوود أوغلو": تصريحات "أردوغان" بشأن الإصلاح ليست سوى بيع للأحلام

"داوود أوغلو": تصريحات "أردوغان" بشأن الإصلاح ليست سوى بيع للأحلام

بعد قرار رفع نسب معلمات الصفوف الأولية لـ50 % .. خريجات يبعثن برسالة للوزير

بعد قرار رفع نسب معلمات الصفوف الأولية لـ50 % .. خريجات يبعثن برسالة للوزير

كتلة صخرية أسفل مقدمة السفينة الجانحة بقناة السويس تعطل جهود تعويمها

كتلة صخرية أسفل مقدمة السفينة الجانحة بقناة السويس تعطل جهود تعويمها

شبكة عيون الإخبارية