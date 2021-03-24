دبي تعلن الحداد الرسمي وتنكيس الأعلام 10 أيام وتعطيل العمل 72 ساعة

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صلاة الجنازة على الفقيد ستقتصر على أفراد العائلة نظرًا للظروف الراهنة

نعى ديوان حاكم دبي بدولة الإمارات اليوم، وفاة الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، الذي انتقل إلى جوار ربه صباح اليوم الأربعاء.

وقال الديوان في بيان له:

"بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، ينعي ديوان صاحب السمو حاكم دبي، المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، الذي انتقل إلى جوار ربه صباح اليوم الأربعاء.

ونظرًا للظروف الاستثنائية الراهنة وبسبب الإجراءات الاحترازية؛ ستقتصر صلاة الجنازة على الفقيد على أفراد العائلة فقط.

كما ستقام صلاة الغائب على الفقيد اليوم عقب صلاة المغرب في عموم مساجد الدولة، رحم الله الفقيد رحمة واسعة وأسكنه فسيح جناته.

وبحسب البيان أعلن الديوان الحداد الرسمي وتنكيس الأعلام في دبي لمدة عشرة أيام؛ اعتبارًا من اليوم (الأربعاء)، وتعطيل العمل في الدوائر والمؤسسات الحكومية في الإمارة لمدة ثلاثة أيام؛ بدءًا من غد (الخميس) وحتى السبت الموافق 27 مارس الجاري.

إنا لله وإنا إليه راجعون".