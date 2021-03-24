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كتلة صخرية أسفل مقدمة السفينة الجانحة بقناة السويس تعطل جهود تعويمها -
"داوود أوغلو": تصريحات "أردوغان" بشأن الإصلاح ليست سوى بيع للأحلام -
بعد قرار رفع نسب معلمات الصفوف الأولية لـ50 % .. خريجات يبعثن برسالة للوزير -
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ونقول كمان | الثلاثاء 23 مارس 2021 - الملحن محمد عبد المنعم يكشف تفاصيل خلافه مع سعد الصغير والليثي

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