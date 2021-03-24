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شاهد من .. توقف الملاحة بقناة السويس بعد جنوح سفينة ضخمة

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شاهد من مصر.. توقف الملاحة بقناة السويس بعد جنوح سفينة ضخمة شاهد من .. توقف الملاحة بقناة السويس بعد جنوح سفينة ضخمة
وسط زحام بالبحرين الأحمر والمتوسط والقاهرة تعدّل نظام عبور السفن

شاهد من مصر.. توقف الملاحة بقناة السويس بعد جنوح سفينة ضخمة

تَسَبّب جنوح سفينة حاويات ضخمة في قناة السويس، اليوم الأربعاء، في توقف الملاحة في هذا الشريان الدولي، وحدوث زحام في البحرين المتوسط والأحمر.

وذكرت شركة "إفرجرين مارين" التايوانية في بيان، أن جنوح سفينة الحاويات يرجع على الأرجح إلى هبوب رياح قوية مفاجئة.

وقالت "إفرجرين"، التي تستأجر سفينة الحاويات لمدة محددة: إن الجهة المالكة للسفينة أبلغتها أنها تعتقد أن ما حدث كان نتيجة "رياح قوية مفاجئة تسببت في انحراف جسم السفينة عن المجرى المائي والارتطام بالقاع والجنوح".

وأضافت وفق "رويترز": "حثت الشركة مالك السفينة على الإبلاغ عن سبب الحادثة ووضع خطة مع الوحدات المعنية، مثل هيئة قناة السويس؛ لمساعدة السفينة في الخروج من المشكلة بأسرع ما يمكن".

في غضون ذلك، قال مصدران كبيران بقطاع الملاحة: إن هيئة قناة السويس بمصر قررت تعديل نظام عبور السفن، ليصبح في الاتجاهين في القناة القديمة.

وذكر المصدران أن أعمال تعويم السفينة بدأت صباح اليوم بعد جنوحها الليلة الماضية.

ويبلغ وزن السفينة 220 ألف طن، وطولها 400 متر، وتحمل مئات الحاويات المتجهة إلى روتردام من الصين، وهي مملوكة لشركة الشحن التايوانية "Evergreen"، ومسجلة في بنما، وتظهر الصور المأخوذة من سفينة أخرى في القناة، أنها قد استقرت بزاوية أغلقت الممر المائي. وتَبَيّن أن الحفارات التي أرسلتها سلطات القناة المصرية لمحاولة تحرير السفينة، صغيرة جدًّا وغير مناسبة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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