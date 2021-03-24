أخبار عاجلة

كتلة صخرية أسفل مقدمة السفينة الجانحة بقناة السويس تعطل جهود تعويمها -
"داوود أوغلو": تصريحات "أردوغان" بشأن الإصلاح ليست سوى بيع للأحلام -
بعد قرار رفع نسب معلمات الصفوف الأولية لـ50 % .. خريجات يبعثن برسالة للوزير -
كتلة صخرية أسفل مقدمة السفينة الجانحة بقناة السويس تعطل جهود تعويمها -
"داوود أوغلو": تصريحات "أردوغان" بشأن الإصلاح ليست سوى بيع للأحلام -
بعد قرار رفع نسب معلمات الصفوف الأولية لـ50 % .. خريجات يبعثن برسالة للوزير -
مدير صحة بيشة يدشن 8 مشروعات لتطوير خدمات الأسنان -
مشاط: "الحج" تشارك في تمكين مخرجات المشاريع الفائزة في "تحدي جامعة كاوست" -
‏شاهد .. تجربة حية تكشف استغلال معارف وهمية للفتيات لإصدار رخص قيادة -
بعد وفاة والديه.. العثور على رضيع حي وسط أنقاض مبنى منهار بالقاهرة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

"اللقاح والعقم والكمامة بعد التطعيم".. "الصحة" تواصل دورها التوعوي: هذه هي الحقائق

Print
"اللقاح والعقم والكمامة بعد التطعيم".. "الصحة" تواصل دورها التوعوي: هذه هي الحقائق "اللقاح والعقم والكمامة بعد التطعيم".. "الصحة" تواصل دورها التوعوي: هذه هي الحقائق
937: من المهم جداً الاستمرار في اتباع التوصيات والالتزام بالتدابير الاحترازية للحماية

واصلت وزارة الصحة وعبر حساب 937 دورها التوعوي المهم حول لقاحات كورونا، حيث أكّدت اليوم مجدّداً خلال ردّها على أحد المغرّدين الذي سأل عن ارتداء الكمامة بعد اللقاح، ونسبة حصانة لقاح أكسفورد من الفيروس لتجيبه الوزارة؛ موضحة أنه لحين توافر معلومات كافية حول مدة حماية اللقاحات حتى تتم تغطية عدد كافٍ من الأشخاص بلقاح كورونا (كوفيد-19)، من المهم جداً الاستمرار باتباع التوصيات والالتزام بالتدابير الاحترازية لحماية نفسك والآخرين.

ورد حساب 937 صباح اليوم، على السؤال المتكرر "هل اللقاح يسبّب العقم؟ وهل يؤثر في الرضاعة الطبيعية؟"، حيث قالت الوزارة: غير صحيح، لا توجد علاقة بين اللقاح والعقم حتى الآن، ولا يعتقد أن اللقاح يشكل خطراً على الرضاعة الطبيعية ويوصى بإعطاء اللقاح للمُرضعات إذا لم يكن لديهنّ موانع للتطعيم لغلبة الفائدة المرجوة على الضرر المحتمل.وزارة الصحة الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
98 وفاة و 4399 اصابة جديدة بفيروس كورونا في الاردن

98 وفاة و 4399 اصابة جديدة بفيروس كورونا في الاردن

8 الصبح - الصحة: تسجيل 683 حالة إيجابية جديدة بفيروس كورونا.. و41 وفاة

8 الصبح - الصحة: تسجيل 683 حالة إيجابية جديدة بفيروس كورونا.. و41 وفاة

الكويت تسجل 1198 إصابة و9 حالات وفاة بفيروس كورونا

الكويت تسجل 1198 إصابة و9 حالات وفاة بفيروس كورونا

الكويت تسجل 1198 إصابة و9 حالات وفاة بفيروس كورونا

الكويت تسجل 1198 إصابة و9 حالات وفاة بفيروس كورونا

شبكة عيون الإخبارية