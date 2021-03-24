أخبار عاجلة

كتلة صخرية أسفل مقدمة السفينة الجانحة بقناة السويس تعطل جهود تعويمها -
"داوود أوغلو": تصريحات "أردوغان" بشأن الإصلاح ليست سوى بيع للأحلام -
بعد قرار رفع نسب معلمات الصفوف الأولية لـ50 % .. خريجات يبعثن برسالة للوزير -
كتلة صخرية أسفل مقدمة السفينة الجانحة بقناة السويس تعطل جهود تعويمها -
"داوود أوغلو": تصريحات "أردوغان" بشأن الإصلاح ليست سوى بيع للأحلام -
بعد قرار رفع نسب معلمات الصفوف الأولية لـ50 % .. خريجات يبعثن برسالة للوزير -
مدير صحة بيشة يدشن 8 مشروعات لتطوير خدمات الأسنان -
مشاط: "الحج" تشارك في تمكين مخرجات المشاريع الفائزة في "تحدي جامعة كاوست" -
‏شاهد .. تجربة حية تكشف استغلال معارف وهمية للفتيات لإصدار رخص قيادة -
بعد وفاة والديه.. العثور على رضيع حي وسط أنقاض مبنى منهار بالقاهرة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

مكة.. تقنية جديدة تقلّص مدة بقاء المريض في المستشفى ودقة التشخيص

Print
مكة.. تقنية جديدة تقلّص مدة بقاء المريض في المستشفى ودقة التشخيص مكة.. تقنية جديدة تقلّص مدة بقاء المريض في المستشفى ودقة التشخيص
كبديل آمن للفحص السريري والأشعة ويسهم في العلاج الفعّال

مكة.. تقنية جديدة تقلّص مدة بقاء المريض في المستشفى ودقة التشخيص

بدأ مستشفى الملك فيصل عضو تجمع مكة المكرّمة الصحي، في عمل مناظير الرئة التشخيصية؛ حيث أسهم في تقليص مدة بقاء المريض بالمستشفى ودقة التشخيص والعلاج للأمراض التنفسية.

يأتي ذلك في إطار سعي وزارة الصحة إلى توفير الأجهزة الطبية كافة التي تساعد على تقديم خدمة صحية بجودة عالية وتسخير الجهود كافة وتقديم كل الدعم لمنسوبيها لتأهيلهم للعمل على الحفاظ على صحة المواطن والمقيم على أرض هذه الدولة المباركة.

وأكدت استشارية ورئيس قسم الأمراض الصدرية الدكتورة أمل قندس؛ بأن تنظير القصبات الهوائية يعد من أهم الإجراءات التشخيصية والعلاجية، ويمكن إجراؤه للمرضى الذين لا يمكن تشخيص حالتهم من خلال الفحص السريري والأشعة، كما يعد منظار القصبات الهوائية إجراءً آمناً في الغالب.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
كتلة صخرية أسفل مقدمة السفينة الجانحة بقناة السويس تعطل جهود تعويمها

كتلة صخرية أسفل مقدمة السفينة الجانحة بقناة السويس تعطل جهود تعويمها

"داوود أوغلو": تصريحات "أردوغان" بشأن الإصلاح ليست سوى بيع للأحلام

"داوود أوغلو": تصريحات "أردوغان" بشأن الإصلاح ليست سوى بيع للأحلام

بعد قرار رفع نسب معلمات الصفوف الأولية لـ50 % .. خريجات يبعثن برسالة للوزير

بعد قرار رفع نسب معلمات الصفوف الأولية لـ50 % .. خريجات يبعثن برسالة للوزير

كتلة صخرية أسفل مقدمة السفينة الجانحة بقناة السويس تعطل جهود تعويمها

كتلة صخرية أسفل مقدمة السفينة الجانحة بقناة السويس تعطل جهود تعويمها

شبكة عيون الإخبارية