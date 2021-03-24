منافسة لـ"كلوب هاوس": "تلغرام" يدشن ميزة جديدة لملايين المستخدمين

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بعد أيام من تأكيد منصة التدوين المصغرة "تويتر" إطلاق "سبيسيز"

في ميزة جديدة تنافس بها "كلوب هاوس".. أصبح بإمكان مسؤولي القنوات والمجموعات العامة على تطبيق المراسلة "تلغرام" حاليًا، استضافة محادثات مباشرة لملايين المستمعين.

جاءت تلك الميزة الجديدة للدردشة الصوتية والتي أطلق عليها "فوس شات2" -بشكل مشابه لآلية عمل "كلوب هاوس" الذي انتشر صيته مؤخرًا لذات الغرض- بعد أيام قليلة من تأكيد منصة التدوين المصغرة "تويتر" إطلاق "سبيسيز".

وتتضمن الخدمة ميزات أخرى مثل القدرة على تسجيل المحادثات الصوتية، وآلية رفع اليد (لطلب الحديث على شاكلة «كلوب هاوس»)، والروابط الدعوية وعناوين الدردشة الصوتية.

وبحسب صحيفة "ذا هندو" الهندية؛ فقد أضاف التطبيق الذي يتخذ من دبي مقرًّا له، لمسة لميزة الدردشة الصوتية التي أطلقها في ديسمبر من العام الماضي؛ مما يسمح للمستخدمين بالمشاركة في المحادثات الصوتية الحية في قنوات تلغرام؛ وفقًا لبيان الشركة.

وأضافت تلغرام -بحسب صحيفة "البيان"- أن مديري القنوات والمجموعات العامة يمكنهم الآن استضافة محادثات لملايين المستمعين المباشرين.

جدير بالذكر أن تلك الخطوة تأتي في وقت تسعى فيه العديد من شركات الشبكات الاجتماعية لبناء إصداراتها الخاصة من "كلوب هاوس"، وهو تطبيق أصبح شائعًا مؤخرًا؛ فقد اكتسب أكثر من 8 ملايين عملية تحميل في جميع أنحاء العالم منذ إطلاقه في أبريل 2020؛ وفقًا لشركة تحليل التطبيقات "آب آني".

وساعد وجود كل من الرئيس التنفيذي لشركة "تيسلا" إيلون ماسك، ومؤسس "فيسبوك" مارك زوكربيرغ، على التطبيق، في الحصول على 2.6 مليون عملية تنزيل في الولايات المتحدة وحدها.