حاكم دبي ينعي شقيقه حمدان بن راشد: رحمك الله يا سندي

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على مدار 50 عامًا تولى الفقيد منصب وزير المالية في الإمارات

نعى الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، اليوم، أخاه الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي، وزير المالية.

وقال محمد بن راشد في تغريدة على حسابه الرسمي في تويتر: إنا لله وإنا إليه راجعون.. رحمك الله يا أخي وسندي ورفيق دربي.. وأحسن مثواك.. وضعت رحالك عند رب كريم رحيم عظيم.

يُذكر أنه على مدار 50 عامًا، تولى الفقيد الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، منصب وزير المالية في الإمارات منذ تشكيل أول حكومة بعد إعلان اتحاد دولة الإمارات في عام 1971.

وشَغَل الشيخ حمدان، خلال مسيرته العديد من المناصب المهمة في الإمارات ودبي، منها نائب حاكم دبي ورئيس بلدية دبي.

ولد الشيخ حمدان بن راشد، في 25 ديسمبر عام 1947 في دبي، ودرس الابتدائية في المدرسة الأحمدية والثانوية في ثانوية دبي، ثم انتقل إلى بريطانيا لدراسة اللغة الإنجليزية وعلوم البلديات في جامعة كامبريدج؛ وفقًا لموقع بلدية دبي.

وتَسَلم الشيخ حمدان بن راشد رئاسة بلدية دبي مباشرة، بعد تخرجه في منتصف الستينيات، وبقي في هذا المنصب حتى بعد تكليفه بمنصب نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية والاقتصاد والتجارة والصناعة في أول حكومة اتحادية برئاسة شقيقه الراحل الشيخ مكتوم بن راشد، فور إعلان الاتحاد في الثاني من ديسمبر 1971.

وشَغَل الشيخ "حمدان" منصب وزير المالية منذ التشكيل الأول لمجلس الوزراء في 9 ديسمبر 1971 بعد 7 أيام من إعلان الاتحاد، وعُرف عنه اهتمامـه بالأعمال الإنسانية، وشـغفه بالثقافة والآداب والتطورات العلمية، وحرصه على التنمية البشرية المستدامة في بيئة عالمية مستقرة ترتكز على الحوار والشراكة؛ بحسب موقع مجلس الوزراء الإماراتي.

وترأس الشيخ حمدان العديد من الهيئات والمؤسسات الحكومية الرفيعة المستوى التي تلعب دورًا حيويًّا في دعم الاقتصاد وسوق العمل في دولة الإمارات العربية المتحدة وفي إمارة دبي، ومن أهمها: بلدية دبـي، وهيئة آل مكتوم الخيرية، ومركز دبي التجاري العالمي، وشركة الإمارات الوطنية للبترول، وشركة دبي للغاز الطبيعي، وشركة دبي للألمنيوم، وشركة الإمارات الوطنية للمنتجات النفطية، ومركز تجهيز حقول النفط.

وحصل الشيخ حمدان بن راشد عام 2006 على 3 شهادات فخرية من الكلية الملكية البريطانية؛ حيث منح شهادة الزمالة الفخرية للكلية الملكية البريطانية للأمراض الباطنية بلندن، وشهادة الزمالة الفخرية للكلية الملكية البريطانية للأمراض الباطنية بأدنبرة، وشهادة الزمالة الفخرية للكلية الملكية البريطانية للأمراض الباطنية والجراحة بجلاسكو.