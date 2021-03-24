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القيادة تعزي رئيس النيجر في ضحايا الهجوم الإرهابي الذي وقع في منطقة تاهوا

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القيادة تعزي رئيس النيجر في ضحايا الهجوم الإرهابي الذي وقع في منطقة تاهوا القيادة تعزي رئيس النيجر في ضحايا الهجوم الإرهابي الذي وقع في منطقة تاهوا
في برقيتين لخادم الحرمين الشريفين وولي العهد

القيادة تعزي رئيس النيجر في ضحايا الهجوم الإرهابي الذي وقع في منطقة تاهوا

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية عزاء ومواساة للرئيس إيسوفو محمدو؛ رئيس جمهورية النيجر، إثر الهجوم الإرهابي الذي وقع في منطقة تاهوا، وما نتج عنه من وفيات وإصابات.

وقال الملك المفدى: "تلقينا نبأ الهجوم الإرهابي الذي وقع في منطقة تاهوا بجمهورية النيجر، وما نتج عنه من وفيات وإصابات، وإننا إذ ندين بأشد العبارات هذا العمل الإجرامي، لنشارك فخامتكم ألم هذا المصاب، مؤكدين وقوف المملكة العربية مع جمهورية النيجر وشعبها الشقيق، ومعربين لكم ولأسر المتوفين ولشعب جمهورية النيجر الشقيق عن بالغ التعازي، وصادق المواساة، راجين للمصابين الشفاء العاجل، سائلين الله أن يجنب بلادكم وشعبها الشقيق كل سوء ومكروه، إنا لله وإنا إليه راجعون".

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية عزاء ومواساة للرئيس إيسوفو محمدو؛ رئيس جمهورية النيجر، إثر الهجوم الإرهابي الذي وقع في منطقة تاهوا، وما نتج عنه من وفيات وإصابات.

وقال سمو ولي العهد:" علمت بنبأ الهجوم الإرهابي الذي وقع في منطقة تاهوا بجمهورية النيجر، وما نتج عنه من وفيات وإصابات، وإنني إذ أدين واستنكر هذا العمل الإجرامي الجبان، لأبعث لفخامتكم ولشعب جمهورية النيجر الشقيق ولأسر المتوفين أحر التعازي والمواساة، سائلاً المولى القدير أن يمن على المصابين بالشفاء العاجل، إنه سميع مجيب".خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد الأمير محمد بن سلمان

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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