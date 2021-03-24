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شؤون الحرمين.. السديس يوجّه بزيادات تحفيزية للموظفين المؤقتين بموسم رمضان

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شؤون الحرمين.. السديس يوجّه بزيادات تحفيزية للموظفين المؤقتين بموسم رمضان شؤون الحرمين.. السديس يوجّه بزيادات تحفيزية للموظفين المؤقتين بموسم رمضان
أكّد مراعاة أوضاعهم وتدريبهم التدريب اللائق والتأهيل اللازم كي يؤدوا أعمالهم

شؤون الحرمين.. السديس يوجّه بزيادات تحفيزية للموظفين المؤقتين بموسم رمضان

وجّه الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشريف الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس؛ بزيادات تحفيزية للموظفين المؤقتين بموسم رمضان المبارك، في بادرة تشجيعية لدعم جهود العاملين ومنسوبي الرئاسة.

وأكّد الرئيس العام، مراعاة أوضاعهم وتدريبهم التدريب اللائق وتأهيلهم التأهيل اللازم؛ كي يؤدوا أعمالهم في خدمة الحرمين الشريفين بأرقى المعايير وأعلى مستويات الجودة.

وثمّن السديس؛ الدعم الدائم الذي توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهم الله-، في تسخير الإمكانات المادية والخبرات العالمية كافة لخدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما.عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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