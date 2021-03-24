"ماكرون" يحذر من التدخل التركي في الانتخابات الرئاسية الفرنسية المقبلة

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اتهم أنقرة بنشر الأكاذيب عبر وسائل الإعلام التي تسيطر عليها الدولة

حذر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الثلاثاء، من التدخل التركي في الانتخابات الرئاسية الفرنسية العام المقبل، متهمًا أنقرة بنشر الأكاذيب عبر وسائل الإعلام التي تسيطر عليها الدولة، حسب وكالة سبوتنيك.

وتفصيلاً، قال ماكرون لقناة "فرانس 5" التلفزيونية إنه أشار إلى رغبة الرئيس رجب طيب أردوغان في تحسين العلاقات التي تضررت بسبب الخلافات بشأن الصراع في ليبيا وسوريا وناغورنو كاراباخ والاتهامات التركية لكراهية الإسلام في فرنسا.

وأصر ماكرون على أن أوروبا لن تدير ظهرها أبدًا لتركيا، قال إن تحسين العلاقات سيكون صعبا ما لم يتغير سلوك أنقرة.

وأضاف الرئيس الفرنسي قبل التصويت الذي من المتوقع أن يسعى فيه للحصول على ولاية ثانية: ستكون هناك محاولات للتدخل في الانتخابات الرئاسية (الفرنسية) المقبلة في 2022. أعتبر هذا غير مقبول، التهديدات ليست مستترة.

وأردف : إن مثل هذا التدخل سيأخذ شكل "التلاعب بالرأي العام"، وانتقد تركيا لتحريفها تعليقاته عن الإسلام في أكتوبر الماضي بعد سلسلة من الهجمات في فرنسا من قِبل المتطرفين.