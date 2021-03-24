كورونا حول العالم: إيطاليا تسجل 551 وفاة جديدة و21 حالة متحورة بالجزائر

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5379 إصابة في بريطانيا و5516 بإسبانيا و584 بتونس خلال 24 ساعة

أشارت وزارة الصحة الإيطالية في بيان لها إلى أن العدد الإجمالي للوفيات 105879، ووصل إجمالي المصابين إلى 3419616 إصابة، فيما بلغ إجمالي المتعافين 2753083 شخصًا.

وفي المملكة المتحدة بلغت الإصابات الجديدة 5379 إصابة، و112 حالة وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية. وأشارت وزارة الصحة البريطانية في بيان لها إلى أن العدد الإجمالي للإصابات بالفيروس بلغ 4.307.304 إصابات، فيما بلغت حصيلة الوفيات 126.284 وفاة.

وسجّلت إسبانيا أمس 201 وفاة و5516 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19). وأشارت وزارة الصحة الإسبانية إلى أن العدد الإجمالي للإصابات ارتفع إلى 3234319 حالة، فيما بلغ العدد الإجمالي للوفيات 73744 حالة.

وفي تونس بلغت الإصابات الجديدة المسجلة 584 حالة، و41 وفاة. وأشارت وزارة الصحة إلى أن إجمالي حالات الإصابة بلغ 246507 إصابات، فيما بلغ إجمالي حالات الوفيات 8610 حالات.

أما الجزائر فقد سجلت 94 إصابة مؤكدة بالفيروس و5 حالات وفاة، فيما شفي 89 شخصًا؛ ليبلغ إجمالي الحالات المؤكدة 116.349 حالة. ووصل إجمالي المصابين الذين تماثلوا للشفاء إلى 80.976 شخصًا، فيما بلغ إجمالي الوفيات 3066 حالة.

وسجل معهد باستور الجزائري للتحاليل المخبرية والجرثومية الثلاثاء 6 إصابات جديدة بالسلالة البريطانية و15 إصابة بالسلالة النيجيرية لفيروس كورونا.

وقال بيان لمعهد باستور إن البحوث الجينية التي يقوم بها على فيروس كورونا (كوفيد-19) في إطار مراقبة السلالات المتحورة الموجودة حاليًا في بلدان عدة من العالم أكدت 6 حالات جديدة من السلالة البريطانية و15 حالة جديدة من السلالة النيجيرية.