بعد خلافات عون والحريري .. بيان أمريكي عاجل بشأن أزمة حكومة لبنان

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جي بي سي نيوز :- علقت الخارجية الأمريكية اليوم الإثنين، على أزمة تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة، مع تزايد الخلافات المعلنة بين الرئيس ميشال عون ورئيس الوزراء المكلف سعد الحريري.

و قالت الخارجية الأمريكية "قلقون حيال تطورات الوضع في لبنان وعجز القيادة فيه".

وأضافت"على القادة اللبنانيين أن يشكلوا حكومة تقود إصلاحات شاملة".

ويأتي ذلك في ظل الخلافات الطاحنة بين الرئيس اللبناني ورئيس الوزراء المكلف بشأن تشكيل الحكومة الجديدة، والاتهامات المتبادلة بينهما.

وأصدرت الرئاسة اللبنانية اليوم الإثنين، بيانًا ثانيًا للرد على بيان مكتب رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري الذي وصف خلاله بيان الرئاسة الأول بالمضلل.

وقال بيان الرئاسة اللبنانية: "إن النص الذي أرسله امس رئيس الجمهورية العماد ميشال عون الى دولة رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري، هو الذي وزّع بعد ظهر اليوم مرفقًا ببيان المديرية العامة لرئاسة الجمهورية، وهو عبارة عن منهجية آلية التشكيل من دون أسماء ولا توزيع أحزاب، واعتبره رئيس الجمهورية نموذجًا للتعبئة يسهل النظر في تأليف الحكومة من المستحسن تعبئته".

وكانت الرئاسة اللبنانية أصدرت بيانا قالت فيه إنها تفاجأت بكلام وأسلوب رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري، شكلا ومضمونا، وقال أنطوان قسطنطين، مستشار رئيس الجمهورية اللبنانية إن "الرئيس عون رئيس الجمهورية وانطلاقا من صلاحياته ومن حرصه على تسهيل وتسريع عملية التشكيل لا سيما في ضوء الظروف القاسية التي تعيشها البلاد، أرسل إلى رئيس الحكومة المكلف ورقة تنص فقط على منهجية تشكيل الحكومة وتتضمن 4 أعمدة يؤدي اتباعها إلى تشكيل حكومة بالاتفاق بين رئيس الجمهورية والرئيس المكلف".

وردا على بيان الرئاسة اللبنانية الأول، وقال المكتب الإعلامي لسعد الحريري، إنه أسف للمغالطات التي تضمنها بيان رئاسة الجمهورية. وقال البيان:"نكتفي بالتأكيد انه منذ تكليف الرئيس الحريري وبدء اجتماعاته مع رئيس الجمهورية ميشال عون كان رئيس الجمهورية يصر في كل اجتماع على التمسك بحصوله على الثلث المعطل، وهذا الأمر لم يتغير من البداية وحتى اليوم، وهو ما بات معروفًا لدى كل اللبنانيين. إلا أن الأمر المستغرب وغير المقبول أن تعمد المديرية العامة لرئاسة الجمهورية إلى توزيع جدول لا يمت بصلة إلى ما أرسله فخامة الرئيس عون للرئيس الحريري أمس، زاعمة أنه الجدول المرسل".

وكالات