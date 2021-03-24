"كيا" تكشف عن مواصفات الأداء لسيارة K8 الجديدة كليًّا

★ ★ ★ ★ ★

بمحرك بنزين 6 سلندرات وسعة 3.5 لتر ينتج 296 حصانًا

عبدالملك سرور – سبق: كشفت كيا المواصفات التقنية لـ K8 الجديدة كليًّا، البديلة لكادينزا K7 .

ومن حيث الأداء تأتي السيارة بمحرك بنزين 6 سلندرات، وسعة 3.5 لتر، يُنتج 296 حصانًا، أي 6 أحصنة إضافية مقارنة بكادينزا السابقة. كما ارتفع عزم الدوران الآن عند 359 نيوتن/ متر بزيادة 16 نيوتن/ متر.

وستتوافر K8 بمحرك آخر 4 سلندرات 2.5 لتر بقوة 195 حصانًا، وعزم 248 نيوتن/ متر، مع اتصال المحركين بناقل حركة أوتوماتيكي 8 سرعات.

ومن المتوقع تقديم كيا نسخة جديدة أساسية للموديل بمحرك 1.6 لتر في الأشهر القادمة.

ومن ناحية التصميم الخارجي فقد تغير كثيرًا عن كادينزا، وكذلك المقصورة؛ إذ تميزت بالتغييرات، منها وظيفة "الدعم الذكي" لمقعد السائق، ويتم تنشيطه إما عند تشغيل الوضع الرياضي أو تلقائيًّا بمجرد تجاوز السيارة (130 كم / ساعة). ما يفعله هو خفض ارتفاع منطقة الورك بالمقعد، إضافة إلى تقوية دعم المساند الجانبية.

كما تظهر شاشة العرض بمقاس 12 بوصة، ويوجد لأول مرة نظام صوتي من طراز Meridian من كيا (مع 14 مكبر صوت)، وشاشتَين رقميتَين لنظام المعلومات الترفيهية بمقاس 12 بوصة.

وستطرح كيا سيارة K8 الجديدة كليا للبيع الشهر المقبل مبدئيًّا في كوريا الجنوبية قبل الوصول إلى الأسواق العالمية.