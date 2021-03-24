شاهد.. "نتنياهو" يخرج مسرعًا من مطعم عقب سقوط صاروخ على إسرائيل

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فلسطينيون بقطاع غزة أطلقوه باتجاه بئر السبع أثناء الانتخابات الإسرائيلية

أظهر فيديو، نُشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لحظة مغادرة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أمس الثلاثاء مطعمًا في مدينة بئر السبع بعد إعلان إطلاق صاروخ من غزة باتجاه المدينة، حسب "العربية نت".

وظهر نتنياهو محاطًا بعدد كبير من مرافقيه، ويخرجون مسرعين من المطعم الذي كان يكتظ بالحضور. وأعلن الجيش الإسرائيلي أن فلسطينيين في قطاع غزة أطلقوا صاروخًا باتجاه جنوب إسرائيل بعد فترة وجيزة من قيام نتنياهو بجولة في المنطقة في يوم الانتخابات الإسرائيلية العامة.

وقال بيان للجيش: "منذ فترة وجيزة أُطلقت قذيفة من قطاع غزة على الأراضي الإسرائيلية". فيما أكدت متحدثة باسم الجيش أن صاروخًا أصاب منطقة خالية.

وواصل الإسرائيليون أمس التصويت في رابع انتخابات تجريها بلادهم خلال عامين. وتشير استطلاعات الرأي إلى سباق شديد التقارب على نحو يصعب معه التكهن بالفائز.

ويعد نتنياهو أكثر رؤساء وزراء إسرائيل بقاء في المنصب، واستطاع الإمساك بزمام السلطة بعد عامين من الانتخابات غير الحاسمة على الرغم من محاكمته في اتهامات فساد. ويحاكَم حاليا في اتهامات بالرشوة وإساءة استخدام السلطة. وينفي نتنياهو هذه الاتهامات.

وتشير استطلاعات الرأي إلى تقدم طفيف لصالح حزب الليكود اليميني الذي يتزعمه نتنياهو في الأيام الأخيرة من الحملة الانتخابية، بما يمنح ائتلافًا متوقعًا، يضم أحزابًا محافظة وأحزابًا يهودية متطرفة، بنحو 60 مقعدًا في البرلمان المؤلف من 120 مقعدًا.

وتغلق مراكز الاقتراع أبوابها عند العاشرة مساء بالتوقيت المحلي (20:00 بتوقيت غرينتش).

وفي حين يمكن لاستطلاعات الرأي أن تشير إلى اتجاهات التصويت إلا أن النتيجة الرسمية قد لا تظهر إلا في وقت متأخر من مساء غد الأربعاء.

ونتنياهو (71 عامًا) هو الشخصية السياسية الأبرز في جيله، ويتولى السلطة منذ عام 2009، فيما أصبح يائير لابيد، وهو وزير مالية سابق يتزعم حزب "هناك مستقبل" الوسطي، المنافس الرئيسي لنتنياهو.