أخبار عاجلة

كتلة صخرية أسفل مقدمة السفينة الجانحة بقناة السويس تعطل جهود تعويمها -
"داوود أوغلو": تصريحات "أردوغان" بشأن الإصلاح ليست سوى بيع للأحلام -
بعد قرار رفع نسب معلمات الصفوف الأولية لـ50 % .. خريجات يبعثن برسالة للوزير -
كتلة صخرية أسفل مقدمة السفينة الجانحة بقناة السويس تعطل جهود تعويمها -
"داوود أوغلو": تصريحات "أردوغان" بشأن الإصلاح ليست سوى بيع للأحلام -
بعد قرار رفع نسب معلمات الصفوف الأولية لـ50 % .. خريجات يبعثن برسالة للوزير -
مدير صحة بيشة يدشن 8 مشروعات لتطوير خدمات الأسنان -
مشاط: "الحج" تشارك في تمكين مخرجات المشاريع الفائزة في "تحدي جامعة كاوست" -
‏شاهد .. تجربة حية تكشف استغلال معارف وهمية للفتيات لإصدار رخص قيادة -
بعد وفاة والديه.. العثور على رضيع حي وسط أنقاض مبنى منهار بالقاهرة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

وزير الخارجية اليمني يناقش مع نظيره الصيني المبادرة لإنهاء الحرب بالبلاد

Print
وزير الخارجية اليمني يناقش مع نظيره الصيني المبادرة السعودية لإنهاء الحرب بالبلاد وزير الخارجية اليمني يناقش مع نظيره الصيني المبادرة لإنهاء الحرب بالبلاد
أكد أنها تعد اختبارًا حقيقيًا لمدى جدية الميليشيات الحوثية في التوصل إلى سلام شامل

وزير الخارجية اليمني يناقش مع نظيره الصيني المبادرة السعودية لإنهاء الحرب بالبلاد

ناقش وزير الخارجية وشؤون المغتربين اليمني الدكتور أحمد عوض بن مبارك أمس، مع السفير الصيني لدى اليمن كانغ يونغ، التطورات السياسية وجهود عملية السلام في ضوء مبادرة الأشقاء في المملكة العربية لإنهاء الحرب وإحلال السلام.

وأشار وزير الخارجية اليمني خلال اللقاء إلى ترحيب اليمنية بالمبادرة، منوهًا بأن هذه المبادرة تعد اختبارًا حقيقيًا لمدى جدية الميليشيات الحوثية في التوصل إلى سلام شامل ومستدام.

وأفادت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ) بأن وزير الخارجية وشؤون المغتربين اليمني تطرق في اللقاء إلى تواصل التصعيد العسكري لميليشيا الحوثي الانقلابية على محافظة مأرب اليمنية واستهدافها للمناطق الآهلة بالسكان بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة المفخخة، ولاسيما اعتداءاتها على مخيمات النازحين التي يقطنها أكثر من مليوني شخص، والذين لجؤوا إلى مأرب هربًا من انتهاكات الميليشيات الحوثية، ولم ينتج عن ذلك سوى تفاقم المعاناة الإنسانية التي يعيشها أبناء اليمن عمومًا والنازحين على وجه الخصوص.

وجدد الوزير ابن مبارك موقف بلاده الثابت والداعم لسياسة الصين الواحدة وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، مثمنًا في الوقت ذاته دعم الصين لليمن وحكومته الشرعية ولجهود عملية السلام في اليمن.

ورحب السفير الصيني من جهته، بالمبادرة السعودية لإنهاء الأزمة اليمنية والتوصل إلى حل سياسي شامل برعاية الأمم المتحدة على أساس المرجعيات الأساسية، مجددًا تأكيد موقف بلاده الثابت والداعم لليمن ووحدته واستقراره وسلامة أراضيه.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
ولي العهد يبحث مع رئيس "سيادي السودان" مبادرتَيْ "السعودية الخضراء" و"الشرق الأوسط "

ولي العهد يبحث مع رئيس "سيادي السودان" مبادرتَيْ "السعودية الخضراء" و"الشرق الأوسط "

ولي العهد يبحث مع رئيس "سيادي السودان" مبادرتَيْ "السعودية الخضراء" و"الشرق الأوسط "

ولي العهد يبحث مع رئيس "سيادي السودان" مبادرتَيْ "السعودية الخضراء" و"الشرق الأوسط "

ولي العهد يبحث مع أمير قطر مبادرتَيْ "السعودية الخضراء" و"الشرق الأوسط"

ولي العهد يبحث مع أمير قطر مبادرتَيْ "السعودية الخضراء" و"الشرق الأوسط"

ولي العهد يبحث مع ملك البحرين مبادرتَيْ "السعودية الخضراء" و"الشرق الأوسط الأخضر"

ولي العهد يبحث مع ملك البحرين مبادرتَيْ "السعودية الخضراء" و"الشرق الأوسط الأخضر"

شبكة عيون الإخبارية