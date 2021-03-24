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شاهد.. مفتي عام المملكة يرفع الأذان بالجامع الكبير نيابة عن المؤذن

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شاهد.. مفتي عام المملكة يرفع الأذان بالجامع الكبير نيابة عن المؤذن شاهد.. مفتي عام المملكة يرفع الأذان بالجامع الكبير نيابة عن المؤذن
عبر مقطع متداول اليوم في مواقع التواصل الاجتماعي

شاهد.. مفتي عام المملكة يرفع الأذان بالجامع الكبير نيابة عن المؤذن

تداول نشطاء في مواقع التواصل الاجتماعي اليوم مقطع لمفتي عام المملكة ورئيس هيئة كبار العلماء؛ الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ، وهو يرفع الأذان بجامع الإمام تركي بن عبدالله بوسط مدينة الرياض.

وتم تداول المقطع بنطاق واسع والذي ظهر سماحة المفتي وهو يرفع الأذان بالجامع نيابة عن المؤذن بصوت ندي.

الجدير بالذكر أن الجامع الكبير معلم من معالم العاصمة ويسمى جامع الإمام تركي بن عبد الله يقع في منطقة قصر الحكم وسط مدينة الرياض, وقد أنشئ في عهد الإمام تركي بن عبد الله، ويعد الجامع من أكبر المساجد في مدينة الرياض وأهمها وقد مر بتوسعات عديدة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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