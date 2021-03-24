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الأمم المتحدة تنقل الآلاف من الروهينجا بعد اندلاع حريق هائل بمخيم في بنجلاديش

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الأمم المتحدة تنقل الآلاف من الروهينجا بعد اندلاع حريق هائل بمخيم في بنجلاديش الأمم المتحدة تنقل الآلاف من الروهينجا بعد اندلاع حريق هائل بمخيم في بنجلاديش
التقديرات الأولية تشير إلى محاصرة النيران أكثر من 87,000 لاجئ

الأمم المتحدة تنقل الآلاف من الروهينجا بعد اندلاع حريق هائل بمخيم في بنجلاديش

أكدت المنظمة الدولية للهجرة أن العاملين في المجال الإنساني التابعين للمنظمة قاموا بإجلاء عشرات الآلاف من لاجئي الروهينجا، بعد اندلاع حريق مدمر في مخيم كوتوبالونغ، في كوكس بازار في بنجلاديش، وهو أكبر مخيم للاجئين في العالم.

وأفادت المنظمة في بيان لها أمس، بأن التقديرات الأولية تشير إلى أن أكثر من 87,000 لاجئ معظمهم من الروهينجا القادمين من ميانمار المجاورة قد يكونون محاصرين في الحريق.

وأشارت المنظمة إلى أن مجموعة التنسيق الإنسانية المشتركة بين القطاعات في كوكس بازار، أكدت أن 15 شخصًا فقدوا حياتهم في الحريق، فيما أصيب نحو 560 شخصًا وفُقد أكثر من 400 آخرين، كما وردت أنباء عن وجود أطفال من بين الجرحى وفصل عديد منهم عن عائلاتهم.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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