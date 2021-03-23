9 قرارات جديدة لـ"الوزراء" السعودي

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الرياض - مباشر: عقد مجلس الوزراء السعودي، جلسته اليوم الثلاثاء ـ عبر الاتصال المرئي ـ برئاسة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، رئيس مجلس الوزراء.

وقرر المجلس، الموافقة على مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة المملكة الأردنية الهاشمية في مجال الربط الكهربائي، بحسب وكالة أنباء السعودية "واس".

وفوضت الحكومة السعودية وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد -أو من ينيبه- بالتباحث مع الجانب المدغشقري في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في المملكة العربية السعودية والمجلس الأعلى للمسلمين في جمهورية مدغشقر في مجال الشؤون الإسلامية، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.

وقرر المجلس، تفويض وزير التعليم -أو من ينيبه- بالتوقيع على مشروع مذكرة تعاون في مجال التعليم العالي والبحث العلمي بين حكومة المملكة ودولة الكويت، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.

ووافق، على تشكيل لجنة تُعنى بالمسؤولية الاجتماعية للشركات والمؤسسات في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، برئاسة وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وعضوية عدد من الجهات الحكومية ذات العلاقة، وممثليِن عن القطاع الخاص يمثلان الشركات والمؤسسات.

واعتمد مجلس الوزراء، الحسابين الختاميين للجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، وجامعة تبوك.

ومدد، عقد التزام الشركة السعودية للنقل الجماعي لمدة سنة تبدأ من تاريخ 1 / 7 / 1442هـ إلى تاريخ 30 / 6 / 1443هـ .

وقرر المجلس تعيين، عبدالإله بن محمد النمر ممثلاً لصندوق التنمية الوطني، وأحمد بن طلال نافع ممثلاً لوزارة الاقتصاد والتخطيط عضوين في مجلس إدارة صندوق التنمية الزراعية.

ووافق، على تعديل نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني - الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م / 3 ) وتاريخ 9 / 1 / 1436هـ، وذلك على النحو الوارد في القرار.

وأقر، تعيينات على وظيفة (سفير)، وترقيات للمرتبتين (الخامسة عشرة) و(الرابعة عشرة)، وذلك على النحو الآتي:

تعيين الآتية أسماؤهم على وظيفة (سفير) في وزارة الخارجية:

علي بن عبدالله بن عمر باهيثم.

سعد بن صالح بن إبراهيم الصالح.

عبدالعزيز بن محمد بن حمد البادي.

عبدالرحمن بن سعيد بن محمد الجمعة.

عبدالله بن محمد بن ناصر بن رشيدان.

عصام بن عبدالعزيز بن سعد المهنا.

سامي بن محمد بن عبدالله السدحان.

محمد بن عبدالغني بن محمد خياط.

عبدالله بن مضيف بن ضيف الله الطلحي.

إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن بيشان.

عبدالله بن محمد بن صالح الراشد.

- ترقية أحمد بن عبدالرحمن بن أحمد العرفج إلى وظيفة (مستشار إداري) بالمرتبة (الخامسة عشرة) بجامعة الملك فيصل.

- ترقية فهد بن أحمد بن عبدالله الشريف إلى وظيفة (مدير عام الشؤون القانونية) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بوزارة الداخلية.

- ترقية وائل بن محمد سعيد بن حسني كتبي السيد إلى وظيفة (مستشار أمني) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بإمارة منطقة مكة المكرمة.

- ترقية فهد بن سعد بن عبدالعزيز بن معمر إلى وظيفة (مدير عام الشؤون الإدارية والمالية) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد.

وأشار المجلس، إلى أن استهداف مصفاة تكرير البترول في الرياض، والتأييد الدولي للإجراءات التي تتخذها المملكة لحماية مقدراتها ومكتسباتها، وبما يحفظ أمن الطاقة العالمي.

وجدد المجلس، التأكيد على أن تلك الأعمال الإرهابية والتخريبية، التي تكرر ارتكابها ضد المنشآت الحيوية والأعيان المدنية، لا تستهدف المملكة وحدها، وإنما تستهدف، بشكلٍ أوسع، أمن واستقرار إمدادات الطاقة، والاقتصاد العالمي.

واستعرض المجلس، مجمل الموضوعات والتطورات على الساحتين الإقليمية والدولية، ومنها البيان الصادر عن المجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته الـ (147 ) وما اشتمل عليه من مضامين تناولت مستجدات العمل الخليجي المشترك وتعزيزه.

وأكد المجلس، أن مبادرة المملكة لإنهاء الأزمة في اليمن للوصول إلى حل سياسي شامل بناء على المرجعيات الثلاث ؛ تأتي استمراراً لحرصها على أمنه واستقراره والمنطقة، والدعم الجاد والعملي للسلام، والجهود السياسية في مشاورات ( بييل وجنيف والكويت وستكهولم).

وشدد، على الحق الكامل للمملكة في الدفاع عن أراضيها ومواطنيها والمقيمين فيها من الهجمات الممنهجة التي تقوم بها المليشيات الحوثية المدعومة من إيران ضد الأعيان المدنية، والمنشآت الحيوية، والرفض التام للتدخلات الإيرانية في المنطقة.

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