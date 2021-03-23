صور متفوّقي "مدرستي" تزين ميادين أحد المسارحة

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ضمت أسماء وصور العشرة الأوائل

مع دخولك لمحافظة أحد المسارحة لا تملك إلا أنْ تقف أمام اللوحات الإعلانية المنتشرة في الميادين والشوارع التي تتزيّن بأسماء وصور طلاب متوسطة أحد المسارحة.. فما هي القصة؟

منصة مدرستي.. استمرار للتفوق

قال مدير متوسطة الأحد خالد دغريري: إن التميز والتفوق ما زال مستمرًّا من خلال منصة "مدرستي".

وأضاف أن هذه المبادرة تهدف لتكريم الطلاب المتفوقين وتحفيز زملائهم وأولياء الأمور، لمضاعفة الجهد مما يسهم في رفع مستوى الطلاب وتحسين نواتج التعلم.

وأشار إلى أن اللوحات ضمّت أسماء وصور العشرة الأوائل، خلال الفصل الدراسي الأول في كل المراحل التعليمية.

وقدّم الشكر للمدير العام للتعليم ولمكتب المسارحة والحرث، ولأولياء الأمور والأسر على تعاونهم المستمر مع المدرسة بما يخدم الطلاب.

شراكة متميزة

من جانب آخر عبّر ولي أمر الطالب حسام أحمد جبران قحل، عن شكره لجميع الجهود التي تقدمها وزارة التعليم لمواصلة الرحلة التعليمية للطلاب والطالبات.

وأشاد بجهود منسوبي التعليم لخدمة الأسر وتوفير الدعم التقني والتعليمي، بما يضمن استمرار العملية التعليمية بنجاح من خلال العديد من المبادرات المتميزة؛ ومنها هذه المبادرة لتكريم المتفوقين.

وأشار إلى قوة الشراكة بين الأسرة والمدرسة، خصوصًا خلال المرحلة الحالية التي أثمرت عن العديد من النجاحات، وانعكست بشكل مميز على مستوى الطلاب والطالبات.

وقدّم الشكر لإدارة تعليم جازان، ومكتب المسارحة والحرث، ولإدارة المدرسة، على جميع الجهود المبذولة لخدمة العملية التعليمية.