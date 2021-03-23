"الموارد البشرية" بالرياض تسند 74 طفلاً يتيماً إلى الأسر الكافلة

★ ★ ★ ★ ★

خلال عام.. وتنجز 1400 معاملة لهم

تمكّنت إدارة الأسر الكافلة بفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض، خلال العام المنصرم من إسناد 74 طفلاً يتيماً إلى الأسر الراغبة باحتضانهم، بعد التأكد من أهليتهم وانطباق الشروط عليهم.

وتتولى إدارة الأسر الكافلة مسؤولية متابعة الأيتام المحتضنين والأسر المحتضنة لهم من خلال ثلاث وحدات "وحدة الاحتضان، وحدة المتابعة، ووحدة الوثائق والسجلات" التي أنجزت خلال العام نفسه ما يقارب من 1400 معاملة ما بين استقبال طلبات الاحتضان ومساندة الأسر في الحصول على الإعانة الشهرية والتسهيلات الاستثنائية، واستخراج الوثائق والسجلات الأساسية لهم بالتنسيق مع الجهات المعنية، بالإضافة إلى تنفيذ 789 زيارة ميدانية للأسر المحتضنة للاطمئنان على أوضاع الأيتام الاجتماعية والنفسية والصحية والتعليمية ورفع التقارير الدورية عنهم.

وذكر مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض محمد الحربي، أن الرؤية المستقبلية التطويرية لإدارة الأسر الكافلة بالفرع تسعى إلى تقديم البرامج التأهيلية للأسر الكافلة ما قبل الاحتضان ودعم الأيتام المحتضنين في إيجاد وظائف مناسبة.