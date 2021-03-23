مراكز  التطعيم بلقاح "كورونا" في المدينة تواصل تقديم الجرعات

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للمواطنين والمقيمين.. وسط تطبيق حزمة من الإجراءات الاحترازية

واصلت مراكز التطعيم بلقاح كورونا بالمدينة المنورة، تقديم الجرعات للمواطنين والمقيمين وسط تنظيم وإجراءات صحية متقدمة، تبدأ منذ وصول المواطن والمقيم لمركز التطعيمات وذلك بتوفير مسارات وغرف انتظار مجهزة بكافة الاحتياطات الوقائية لضمان سلامة المتقدمين لأخذ اللقاح.

وجاءت هذه العملية في ظل سلاسة التنظيم الذي عكسته كفاءة العاملين بهذه المراكز بدءًا من مكاتب الاستقبال وحتى الوصول لغرفة التطعيم والانتهاء بغرف المراقبة بعد التطعيم ليجد آخذ اللقاح الوقت الكافي للاطمئنان على صحته وسط تواجد متابعة من أطباء أكفاء.

وقدّم عدد من الذينَ حصلوا على الجرعة الأولى من اللقاح شكرهم للقيادة لحرصها الكبير على صحة المواطن والمقيم؛ وذلك بتجهيزها مراكز متقدمة من حيث التنظيم وسرعة وسهولة الحصول على اللقاح وفق معايير وتدابير صحية متميزة، مؤكدين أن الإجراءات المتبعة والتنظيم والتوجيهات من الأطباء أسهمت في زيادة عدد المتلقين للقاحات بكل يسر وسهولة.