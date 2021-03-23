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بعملية جراحية طارئة... "تجمع الرياض" ينقذ حياة مقيم من إصابة الرقبة

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بعملية جراحية طارئة... "تجمع الرياض" ينقذ حياة مقيم من إصابة الرقبة بعملية جراحية طارئة... "تجمع الرياض" ينقذ حياة مقيم من إصابة الرقبة
إثر ارتداد قطعة معدنية عليه أثناء مزاولته عمله

بعملية جراحية طارئة...

نجح فريق طبي في تجمع الرياض الصحي الأول، في إجراء عملية جراحية طارئة إثر تعرض مقيم لإصابة خطيرة في الرقبة.

وأوضح "التجمع الأول" أن طوارئ مستشفى الملك سلمان بن عبدالعزيز، استقبلت حالة المقيم، وذلك بعد تعرضه لإصابة في الرقبة، إثر ارتداد قطعة معدنية عليه أثناء مزاولته عمله، وتم عمل الفحص الإكلينيكي له وتشخيصه من خلال إجراء الأشعة المقطعية، واختبار بلع الصبغة، وتم تحويله إلى مركز الإصابات في مدينة الملك سعود الطبية بشكل عاجل، وذلك بجهد مشترك بين كوادر المستشفى، والمدينة الطبية.

وأشار "التجمع الأول" إلى أن العملية تكللت بالنجاح، والمريض خرج من العناية المركزة بعد يومين من إجراء العملية، وهو بصحة جيدة ولله الحمد.

ونوه قائد مسار الإصابات بالتجمع الأول د. محمد السناني بأن إصابة المريء تعتبر من الإصابات النادرة جداً، حيث تجمع بين صعوبة التشخيص، وبين قلة المراكز التي لديها الخبرة في توفير الإجراء الجراحي العاجل.

وأشار إلى أن إصابات المريء تحمل نسبة عالية من المضاعفات، مثل التسربات وإصابة العصب الحنجري، خصوصاً إذا لم يتم إجراء العملية الجراحية في الساعات الذهبية الأولى وبواسطة كادر طبي متخصص.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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