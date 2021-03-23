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قبل مواجهة البحرين.. السومة يتعرّض للإصابة في معسكر سوريا

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قبل مواجهة البحرين.. السومة يتعرّض للإصابة في معسكر سوريا قبل مواجهة البحرين.. السومة يتعرّض للإصابة في معسكر سوريا

قبل مواجهة البحرين.. السومة يتعرّض للإصابة في معسكر سوريا

أعلن الاتحاد السوري لكرة القدم إصابة مهاجمه الدولي عمر السومة خلال تمارين معسكر في العاصمة البحرينية المنامة، قبل يومين من الودية التي تجمعه ونظيره البحريني الخميس.

وأكد الاتحاد السوري للعبة على صفحته الرسمية أن قرار مشاركة السومة أمام البحرين من عدمه، ينتظر الكشف عن حجم الإصابة بعد إجراء الفحوص اللازمة.

كما أشار الاتحاد السوري إلى غياب الثلاثي: أحمد الصالح، وعلاء الدالي (العربي الكويتي)، وعبد الله الشامي (الفحيحيل الكويتي) عن صفوف المنتخب بسبب .

وتتصدّر سوريا مجموعتها بالعلامة الكاملة برصيد 15 نقطة من خمسة انتصارات مقابل 7 نقاط للصين والفلبين و3 نقاط لجزر المالديف، فيما تتذيل غوام القاع من دون نقاط.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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