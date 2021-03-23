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رياح سطحية مصحوبة بأتربة على محافظات الليث وجدة ورابغ.. وتستمر حتى الـ6 مساء اليوم

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رياح سطحية مصحوبة بأتربة على محافظات الليث وجدة ورابغ.. وتستمر حتى الـ6 مساء اليوم رياح سطحية مصحوبة بأتربة على محافظات الليث وجدة ورابغ.. وتستمر حتى الـ6 مساء اليوم
أدّت إلى شبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية

رياح سطحية مصحوبة بأتربة على محافظات الليث وجدة ورابغ.. وتستمر حتى الـ6 مساء اليوم

هبّت رياح سطحية نشطة مصحوبة بالأتربة على محافظات الليث وجدة ورابغ بمنطقة مكة المكرمة منذ منتصف نهار اليوم، أدّت إلى شبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية، وتستمر حتى الساعة السادسة قبل مغرب هذا اليوم.

من جانبه طالب مركز إدارة الأزمات والكوارث بإمارة منطقة مكة المكرمة بأخذ الحيطة جراء تعرّض بعض المحافظات في المنطقة لنشاط في الرياح السطحية؛ مما أدى لتدني الرؤية الأفقية وارتفاع أمواج البحر، الذي يستمر إلى يوم السبت القادم.

إلى ذلك أشار تقرير المركز الوطني للأرصاد إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر تكون جنوبية شرقية إلى جنوبية على الجزء الشمالي بسرعة 15-55كم/ساعة، وتكون جنوبية شرقية إلى جنوبية على الجزئين الأوسط والجنوبي بسرعة 15-55كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج؛ ما تسبب في توقف حركة الملاحة البحرية بحسب موقع إمارة منطقة مكة المكرمة على "تويتر".

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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