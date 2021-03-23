أخبار عاجلة

كتلة صخرية أسفل مقدمة السفينة الجانحة بقناة السويس تعطل جهود تعويمها -
"داوود أوغلو": تصريحات "أردوغان" بشأن الإصلاح ليست سوى بيع للأحلام -
بعد قرار رفع نسب معلمات الصفوف الأولية لـ50 % .. خريجات يبعثن برسالة للوزير -
بعد وفاة والديه.. العثور على رضيع حي وسط أنقاض مبنى منهار بالقاهرة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

مؤشر "الأسهم " يغلق منخفضًا عند 9489 نقطة

Print
مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق منخفضًا عند 9489 نقطة مؤشر "الأسهم " يغلق منخفضًا عند 9489 نقطة
بتداولات بلغت 10 مليارات ريال لأكثر من 376 مليون سهم

مؤشر

أغلق مؤشر الأسهم الرئيسة، اليوم، منخفضًا 57.79 نقطة ليقفل عند مستوى 9489.63 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها عشرة مليارات ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 376 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 430 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 60 شركة ارتفاعًا في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 134 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات سويكورب وابل ريت، وميفك ريت، ومشاعر ريت، وجدوى ريت الحرمين، وتعليم ريت الأكثر ارتفاعًا. أما أسهم شركات: الاتحاد، وأسمنت تبوك، والبحر الأحمر، والتصنيع، وكيان السعودية؛ فكانت الأكثر انخفاضًا في التعاملات؛ حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 10% و 7.65%.

وكانت أسهم شركات: زين السعودية، ودار الأركان، وميفك ريت، والإنماء، ومتطورة هي الأكثر نشاطًا بالكمية، وكانت أسهم: المصافي، ومتطورة، ووفرة، وزين السعودية، والجوف، هي الأكثر نشاطًا في القيمة.

وقد أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية "نمو"، اليوم، منخفضًا 357.87 نقطة ليقفل عند مستوى 24057.65 نقطة، وبتداولات بلغت 19 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة 190 ألف سهم تقاسمتها 645 صفقة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
ولي العهد يبحث مع رئيس "سيادي السودان" مبادرتَيْ "السعودية الخضراء" و"الشرق الأوسط "

ولي العهد يبحث مع رئيس "سيادي السودان" مبادرتَيْ "السعودية الخضراء" و"الشرق الأوسط "

ولي العهد يبحث مع رئيس "سيادي السودان" مبادرتَيْ "السعودية الخضراء" و"الشرق الأوسط "

ولي العهد يبحث مع رئيس "سيادي السودان" مبادرتَيْ "السعودية الخضراء" و"الشرق الأوسط "

ولي العهد يبحث مع أمير قطر مبادرتَيْ "السعودية الخضراء" و"الشرق الأوسط"

ولي العهد يبحث مع أمير قطر مبادرتَيْ "السعودية الخضراء" و"الشرق الأوسط"

ولي العهد يبحث مع ملك البحرين مبادرتَيْ "السعودية الخضراء" و"الشرق الأوسط الأخضر"

ولي العهد يبحث مع ملك البحرين مبادرتَيْ "السعودية الخضراء" و"الشرق الأوسط الأخضر"

شبكة عيون الإخبارية