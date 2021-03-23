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بالصور.. "جزيرة مالديفية" جديدة تظهر بالخبر وهذا أهم ما فيها

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مشروع استثماري ضخم مساحته 20 ألف م2 على الكورنيش

بالصور..

وقعت أمانة الشرقية عقدًا استثماريًّا مع إحدى الشركات الوطنية لتطوير مشروع ساند بوكس الواقع على مساحة 20 ألف م2 على كورنيش الخبر، وهو مشروع سياحي ترفيهي تجاري سيكون باكتماله وجهة للمطاعم والمقاهي وأنشطة الاستجمام بإطلالة مباشرة على الواجهة البحرية يضم وحدات فندقية عائمة ومرافق ترفيهية.

وستضم جزيرة الساند بوكس في مدينة الخبر التي سيتم إنشاؤها على ساحل الشرقية لمدينة الخبر من عدة منتجعات شاملة المطاعم والترفيه وشاليهات خاصة، وتشبه في تصميمها الجزر بالمالديف، كما تضم الأنشطة الترفيهية المتنوعة في جزيرة ساند بوكس قوارب سياحية وقوارب تربط الجزيرة بالشاطئ، وستضم أيضًا ألعابًا مثل "الجيت سكي" والألعاب البحرية المختلفة.

وأهم ما يميز موقع الساند بوكس القرب من دول مجلس التعاون الخليجي والأقرب إلى مملكة البحرين والإمارات والكويت وقطر، كما أنها مرتبطة بالطرق المؤدية لجميع دول مجلس التعاون الخليجي.

بالصور..

بالصور..

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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