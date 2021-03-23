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الوزيرة الأولى لاسكتلندا تواجه تصويتا بحجب الثقة

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الوزيرة الأولى لاسكتلندا تواجه تصويتا بحجب الثقة الوزيرة الأولى لاسكتلندا تواجه تصويتا بحجب الثقة

مصراوي Masrawy

03:14 م الثلاثاء 23 مارس 2021

لندن - (د ب ا):

تواجه الوزيرة الأولى لاسكتلندا نيكولا ستورجون تصويتا بحجب الثقة في وقت لاحق من اليوم الثلاثاء، وذلك عقب انتقادات بشأن كيفية تعامل حكومتها مع تحقيق مع سلفها.

وواجهت ستورجون، زعيمة الحزب القومي الاسكتلندي اتهامات بتضليل البرلمان الاسكتلندي خلال تحقيق مع سلفها اليكس سالموند.

واٌتهم سالموند بالتحرش الجنسي عام 2018، مما دفع لفتح تحقيق.

وأعرب سالموند، الذي نفى هذه الاتهامات، عن قلقه بشأن كيفية التعامل مع القضية، وتقدم بدعوى ضد الحكومة في المحكمة، التي خلصت إلى أن تحقيق الحكومة كان " غير قانوني" و " شابه التحيز الواضح".

واعترفت ستورجون بالاخفاق في كيفية تعامل حكومتها مع التحقيق، وأحالت نفسها لتحقيق بشأن ما إذا كانت قد خرقت ما يطلق عليه " قواعد السلوك الوزاري".

ونٌشرت أمس الاثنين نتائج التحقيق، وأظهرت أنها لم تخرق أي قواعد.

وطرح المحافظون المعارضون طلبا بالتصويت بحجب الثقة عن ستورجون أمس الاثنين، عقب تسرب تحقيق منفصل أجرته لجنة برلمانية اسكتلندية، كان قد خلص إلى أن نهج حكومة ستورجون" كان معيبا بصورة كبيرة".

وخلص التحقيق، الذي نُشر اليوم، إلى أن ستورجون قدمت" شهادة غير دقيقة" بشأن لقاء جمعها بسالموند خلال تحقيق حكومتها، وبذلك " قامت بتضليل" أعضاء لجنة التحقيق.

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مصراوي Masrawy

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