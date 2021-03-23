اضطراب الأحوال الجوية.. الأرصاد تكشف طقس الساعات المقبلة

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مصراوي Masrawy

كتب- يوسف عفيفي:

كشف الدكتور محمود شاهين مدير مركز إدارة التنبؤات والتحاليل بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل طقس الساعات المقبلة، في ظل ما تشهده البلاد من موجة رياح محملة بالرمال والأتربة، تصل لحد العاصفة على المناطق الشرقية وسيناء.

وقال شاهين في تصريح لمصراوي، اليوم الثلاثاء، إن الساعات القليلة المقبلة، تشهد استمرار اضطراب الأحوال الجوية ونشاط الرياح المحملة بالرمال والأتربة وشمال وجنوب البلاد، مع ارتفاع درجات الحرارة على معظم أنحاء الجمهورية.

ونصح شاهين المواطنين، أصحاب الأمراض الصدرية والتنفسية والجيوب الأنفية وكبار السن والأطفال، عدم التعرض لهذه الأتربة، والقيادة بهدوء على الطرق السريعة أثناء انخفاض الرؤية الأفقية وعدم تخفيف الملابس بشكل مبالغ فيه لأن هناك انخفاضات ملحوظة في درجات الحرارة غدا وخلال الأيام المقبلة.

وكانت هيئة الأرصاد الجوية، ذكرت في بيان عاجل لها، تحت عنوان "إنذار جوي"، أنه اعتبارًا من الساعة 11 مساء الاثنين، حتى الساعة 8 مساء الثلاثاء، ستشهد البلاد نشاط رياح مثير للرمال والأتربة، يصل إلى حد العاصفة، قادمة من ليبيا.

وأضافت الهيئة أن سرعة الرياح ستصل إلى 50 كيلو في الساعة، ما يؤدي لتدهور الرؤية الأفقية، لتصل إلى أقل من 500 متر على الطرق الصحراوية والسريعة.