"الجزائية" تحدد موعدين بديلين للنظر في الدعويَيْن على "العسيمي" و"الصيعري"

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المحكمة دعت المتهمين إلى الحضور في الموعد المحدد وإلا فإنها ستحكم غيابياً

‬أعلنت محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة أنه نظراً لتغيب المتهم محمد بن صالح محمد العسيمي سعودي الجنسية بموجب الهوية الوطنية رقم (1077250064) عن حضور جلسة المحاكمة المقررة للنظر في الدعوى المقامة عليه، وعدم تمكّن الجهة المختصة بالمحكمة من التواصل مع المتهم في مكان إقامته الموثق لديها، فقد جرى تحديد موعد بديل للنظر في الدعوى وذلك يوم الأربعاء 25/ 8/ 1442هـ.

وتأمل المحكمة من المدعى عليه الحضور إلى المحكمة في الموعد المحدد، وفي حال عدم حضوره ستحكم المحكمة في الدعوى غيابياً وذلك وفق ما نصت عليه الفقرة (3) من المادة (57) من نظام المرافعات الشرعية، والمادة (25) من نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله.

من ناحية أخرى، أعلنت محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة أنه نظراً لتغيب المتهم علي بن صالح سالم الصيعري سعودي الجنسية بموجب الهوية الوطنية رقم (1060652383) عن حضور جلسة المحاكمة المقررة للنظر في الدعوى المقامة عليه وعدم تمكن الجهة المختصة بالمحكمة من التواصل مع المتهم في مكان إقامته الموثق لديها، فقد جرى تحديد موعد بديل للنظر في الدعوى وذلك يوم الأربعاء 25/ 8/ 1442هـ.

وتأمل المحكمة الجزائية من المدعى عليه الحضور إلى المحكمة في الموعد المحدد، وفي حال عدم حضوره ستحكم المحكمة في الدعوى غيابياً وذلك وفق ما نصت عليه الفقرة (3) من المادة (57) من نظام المرافعات الشرعية، والمادة (25) من نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله.