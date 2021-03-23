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مصراوي Masrawy

كتب- محمد سامي:

قال رئيسا شركتي الجملة التابعتين للشركة القابضة للصناعات الغذائية، أن نسب صرف السلع التموينية لمنافذ صرفها من بقالي التموين والمجمعات الاستهلاكية ومنافذ جمعيتي قد وصلت الى حوالي 90%، وأشارا رئيسا الشركتين إلى توافر 28 صنف من السلع الغذائية بمخازنها باحتياطيات كبيرة تتنوع ما بين الأرز والسكر والمكرونة ومساحيق الغسيل والشاي والمسلى النباتي وزيوت الطعام وصولا إلى علب الكبريت.

وأفاد التقرير الوارد من الشركتين إلى الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية أن متوسط صرف السكر لمنافذ التوزيع يصل إلى حوالي 4 آلاف طن يوميا والزيت يصل إلى حوالي 3 آلاف طن يوميا، والأرز والمكرونة حوالي 1000 طن يوميا يضاً لكل صنف منهما، وتواصل مخازن الشركتين صرف احتياجات منافذ التوزيع حسب احتياجات كل منفذ منها.

من جانبه وجه الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية رئيسا الشركتين بصرف كل احتياجات المنافذ من سلع غذائية، مؤكدا ضرورة توفير كل احتياجات المواطن من السلع الغذائية على بطاقة الدعم قبل حلول شهر رمضان المبارك بجودة عالية وبالكميات التي تتوافق مع الدعم المقرر لكل بطاقة.​