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الملك عبدالله: ندعم مقترحات التعاون التي يتم مناقشتها لخدمة مصالح والأردن

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الملك عبدالله: ندعم مقترحات التعاون التي يتم مناقشتها لخدمة مصالح مصر والأردن الملك عبدالله: ندعم مقترحات التعاون التي يتم مناقشتها لخدمة مصالح والأردن

مصراوي Masrawy

02:52 م الثلاثاء 23 مارس 2021

كتب- محمد غايات:

استقبل العاهل الأردني الملك عبد الله الثانى بن الحسين، الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بقصر الحسينية، في إطار الزيارة التي يقوم بها رئيس الوزراء إلى العاصمة الأردنية، عمان، لرئاسة وفد في اجتماعات الدورة الـ٢٩ للجنة المشتركة. وحضر المقابلة الدكتور بشر الخصاونة، رئيس وزراء الأردن، والسفير شريف كامل، سفير مصر في عمان.

واستهل جلالة الملك اللقاء بالترحيب برئيس الوزراء، معرباً عن سعادته بتواجد الوفد الوزاري المصري رفيع المستوى المشارك في اجتماعات اللجنة المشتركة، خاصة في ضوء حجم التعاون الكبير بين البلدين الشقيقين مصر والأردن.

وأعرب الملك عبد الله الثاني عن اعتزازه بالعلاقات التاريخية التى تربط البلدين، ودعمه لكل مقترحات التعاون التي يتم مناقشتها، بما يخدم مصالح الشعبين الشقيقين.

من جانبه، نقل الدكتور مصطفى مدبولي لملك الأردن تحيات الرئيس عبد الفتاح ، وتطلعه للقاء الملك عبد الله الثاني قريباً.

كما اطلع مدبولي ملك الأردن على أبرز ما تم الاتفاق عليه خلال اجتماعات الدورة الحالية للجنة المشتركة، في مجالات الربط الكهربائي، والصحة، والنقل، والإسكان، مشيراً إلى أن اصطحابه لهذا العدد الكبير من الوزراء لحضور الاجتماعات، يعكس حجم الاهتمام الذي توليه مصر بالعلاقات والتعاون مع الأردن الشقيق.

واختتم الملك عبد الله الثاني اللقاء بطلب نقل تحياته إلى أخيه الرئيس السيسي، وتطلعه للقائه قريباً، مجدداً تأكيده على اعتزازه الشخصي بما يربط مصر والأردن من علاقات فريدة على كافة المستويات الشعبية والحكومية.

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