أخبار عاجلة

كتلة صخرية أسفل مقدمة السفينة الجانحة بقناة السويس تعطل جهود تعويمها -
"داوود أوغلو": تصريحات "أردوغان" بشأن الإصلاح ليست سوى بيع للأحلام -
بعد قرار رفع نسب معلمات الصفوف الأولية لـ50 % .. خريجات يبعثن برسالة للوزير -
بعد وفاة والديه.. العثور على رضيع حي وسط أنقاض مبنى منهار بالقاهرة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

الأولى في أمريكا.. مدينة شيكاغو تعوض السود عن التمييز العنصري بالأموال

Print
الأولى في أمريكا.. مدينة شيكاغو تعوض السود عن التمييز العنصري بالأموال الأولى في أمريكا.. مدينة شيكاغو تعوض السود عن التمييز العنصري بالأموال
كل أسرة من ذوي البشرة الداكنة تحصل على 25 ألف دولار

الأولى في أمريكا.. مدينة شيكاغو تعوض السود عن التمييز العنصري بالأموال

صوت مجلس مدينة شيكاغو بأغلبية 8 أصوات مقابل صوت واحد؛ لتوزيع 400 ألف دولار على الأسر من ذوي البشرة السوداء، لتصبح شيكاغو أول مدينة أمريكية تعوض عن التمييز ضدهم، بحسب ما نقل " اليوم" عن وسائل إعلام محلية، اليوم (الثلاثاء).

وأوضح ألدرمان رو سيمونز، الذي اقترح البرنامج الذي اعتمد في عام 2019، أن المجموعات المؤيدة لدفع تعويضات قدمت مساعدة قانونية مجانية، عندما تم الطعن على برنامج التعويضات في المحكمة.

وأضاف أن البرنامج مخصص لمجتمع من الأشخاص، الذين عانوا، في مدينة إيفانستون، بسبب سياسات الإسكان المناهضة للسود.

وستحصل كل أسرة في الولاية بموجب التصويت على 25000 دولار؛ لإصلاح المنزل أو دفعة أولى على الممتلكات.

ويشترط أن يكون المقيمون المؤهلون لاستلام التعويض قد عاشوا، أو كانوا من سلالة شخص من أصل إفريقي عاش في إيفانستون بين عامي 1919 و1969 وعانى من التمييز بسبب قوانين المدينة العنصرية، أو سياساتها أو ممارساتها ضد السكان من أصل إفريقي.مجلس مدينة شيكاغو

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
روسيا توجه مقترحا إلى تركيا بشأن أراضي سيطرة قواتها داخل سوريا

روسيا توجه مقترحا إلى تركيا بشأن أراضي سيطرة قواتها داخل سوريا

"الحجرف": حريصون على تعزيز العلاقات مع روسيا لتحقيق المصالح المشتركة

"الحجرف": حريصون على تعزيز العلاقات مع روسيا لتحقيق المصالح المشتركة

روسيا.. 9 آلاف إصابة بكورونا خلال يوم

روسيا.. 9 آلاف إصابة بكورونا خلال يوم

روسيا تنظم مناورات نوعية في القطب الشمالي في إطار تعزيز وجودها في المنطقة

روسيا تنظم مناورات نوعية في القطب الشمالي في إطار تعزيز وجودها في المنطقة

شبكة عيون الإخبارية