اقترب الموعد ..  10 أيام على انطلاق أول سباق من إكستريم إي في قلب المملكة

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بعد اكتمال الاستعدادات في محافظة العلا

تحتضن محافظة العلا التاريخية ذات المناظر الصحراوية الساحرة السباق الافتتاحي الأول من سلسلة رياضة السيارات الكهربائية إكستريم إي الجديدة يومي 3 و4 أبريل والتي تهدف إلى تسليط الضوء على تغير المناخ العالمي.

واليوم، يتبقى 10 أيام فقط على كتابة الفصل التالي من القصة التي ستضاف إلى تاريخ رياضة المحركات في المملكة العربية السعودية والتي سيخوض السائقون منافساتها عبر المناظر الطبيعية الصحراوية الرائعة. وهذا السباق هو الأول من بين خمسة سباقات ستقام حول العالم عبر بيئاتٍ قاسية تضررت أو تأثرت بالمناخ والتغيرات البيئية.

يساهم إكستريم إي في تعزيز مكانة المملكة كوجهة رائدة في رياضة المحركات في الشرق الأوسط، ويكمل برنامجها من الأحداث الرياضية في عالم السيارات لهذا العام والذي يتضمن فورمولا إي، ورالي داكار، وفورمولا 1. وهذا وتسلط السلسلة العالمية على تأثير تغيرات المناخ وزيادة الوعي حوله، كما تساهم في الترويج للتوجه أكثر نحو استخدام السيارات الكهربائية للتخفيف من انبعاثات الكربون من أجل مستقبلٍ أفضل.

بهذه المناسبة، تحدّث الأمير خالد بن سلطان العبد الله الفيصل - رئيس الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية، بالقول: "لقد انطلق العد التنازلي ونحن الآن على بعد 10 أيام فقط من بدء السباق الذي يُعد أحدث خطوة في مسيرة رياضة المحركات لدينا، وهي الخطوة التي ستلعب دورًا هامًا في مشوار تحقيق طموحات رؤية المملكة 2030. إن شغف الجمهور تجاه رياضة المحركات في السعودية لا مثيل له، ولا شك بأن المعجبين سيتفاعلون ويتابعون أحداث السباق الأول من سلسلة إكستريم إي بكل حماس".

وتابع بالقول: "نعي جيداً مدى قوة الرياضة وتأثيرها في تحفيز التغيير. لذلك، يهُمنا أن ندعم سلسلة إكستريم إي في سرد قصتها وفي مهمتها المتمثلة في زيادة الوعي في جميع أنحاء العالم حول تأثير تغيرات المناخ وكيفية مساهمتنا جميعاً على مواجهتها والحد منها".

دليل إكستريم إي العلا:

إكستريم إي هي سلسلة سباقات جديدة كلياً ستشهد تنافس سيارات الدفع الرباعي الكهربائية في بيئات قاسية حول العالم والتي تضررت أو تأثرت بالمناخ والتغيرات البيئية.

السيارات

سيتنافس كل فريق من فرق إكستريم إي بواحدة من أحدث سيارات الدفع الرباعي الكهربائية "أوديسي 21" ODYSSEY 21المخصصة للسلسلة الجديدة. وتتميز بطاريتها الكهربائية ذات ال 400 كيلو واط (550 حصانًا) بقدرتها على دفع السيارة للانطلاق من سرعة 0 إلى 62 ميلًا في الساعة في غضون 4.5 ثانية فقط، وعند تدرجات تصل إلى 130 بالمائة.

الفرق والسائقون

ستتنافس عشرة فرق يتألف كل فريق منها من سائق وسائقة، ويشارك فيها تشكيلة من الأسماء البارزة على مستوى النجوم. وتتضمن الفرق المملوكة لأبطال سابقين وحاليين لفورمولا 1 كالبريطاني لويس هاميلتون والألماني نيكو روزبرغ الذين أسسوا إكس 44، وروزبرغ إكس ريسينج. كما تضم في الوقت نفسه، مشاركة السائق العالمي جينسون باتون نفسه، وجيمي تشادويك بطل سلسلة "دبليو"، وسارا برايس صاحبة ميدالية ألعاب "إكس"، وأسطورتي سباق الرالي سيباستيان لوب وكارلوس ساينز، بالإضافة إلى مشاركة كريستين جيامباولي زونكا.

التشكيلة

سيتألف كل سباق من يومين وسيشتملان على مختلف أنواع المنافسات من بينها السباقات القصيرة والحادة بمشاركة سائقين من الرجال والسيدات، حيث سيتسابقون ضد بعضهم البعض. ويتألف كل سباق من لفتين، لفة تقودها سيدة وأخرى يقودها رجل. وسيتنافس كل فريق مرتين يوم السبت 3 أبريل في جولة التصفيات 1 والجولة التأهيلية 2، وسيشهد يوم الأحد 4 أبريل جولة نصف النهائي 1 ونصف النهائي 2 (السباق الجنوني) إلى جانب الجولة النهائية.

الوقود

تُعد سلسلة إكستريم إي رائدة في مجال تكنولوجيا خلايا وقود الهيدروجين، والتي ستمكن أسطولها من سيارات السباق من الشحن باستخدام طاقة عديمة الانبعاثات، ويُمكن شحنة بطارية كاملة واحدة في اليوم لكل فريق. ويستخدم هذا الحل المبتكر من شركة "إي إف سي إينيجري" الماء وأشعة الشمس لتوليد طاقة الهيدروجين، ولا ينتج عن هذه العملية أية انبعاثات دفيئة، بل المياه فقط كناتج ثانوي، والتي يتم استخدامها في مكان آخر في الموقع.

تتميز جميع عمليات الشحن بواسطة باخرة "ساينت هيلينا" بكثافة كربونية أقل ب 100 مرة من الشحن الجوي.

جدول المنافسات

تم اختيار كل وجهة لسباق إكستريم إي بناءً على قضية بيئية مختلفة، تبدأ بالتصحر في المملكة العربية السعودية، وارتفاع مستوى سطح البحر في السنغال، وذوبان الغطاء الجليدي في جرينلاند، وإزالة الغابات في الأمازون، والركود الجليدي في باتاغونيا.

الجدول الكامل لسلسلة إكستريم إي:

سباق ديزرت إكس: العلا – المملكة العربية السعودية

3 – 4 أبريل 2021.

سباق أوشن إكس: لاك روز – السنغال

29 – 30 مايو 2021.

سباق آركتيك إكس: كانجرلوسواك – جرينلاند

28 – 29 أغسطس 2021.

سباق أمازون إكس: بارا – البرازيل

23 – 24 أكتوبر 2021.

سباق جائزة جلاسير إكس: تييرا ديل فويغو – الأرجنتين

11 – 12 ديسمبر 2021.محافظة العلا التاريخية إكستريم إي