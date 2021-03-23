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المجلس النرويجي للاجئين يتوقع نزوح قرابة 700 ألف شخص في اليمن

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المجلس النرويجي للاجئين يتوقع نزوح قرابة 700 ألف شخص في اليمن المجلس النرويجي للاجئين يتوقع نزوح قرابة 700 ألف شخص في اليمن

مصراوي Masrawy

02:01 م الثلاثاء 23 مارس 2021

صنعاء - (د ب أ):

توقع المجلس النرويجي للاجئين اليوم الثلاثاء، نزوح قرابة 700 ألف شخص من منازلهم هذا العام في اليمن، حال استمرت مستويات العنف الحالية.

وقال المجلس في بيان صحفي تلقت وكالة الأنباء الالمانية (د ب أ)، نسخة منه: "هناك حاجة في الوقت الحالي لاتخاذ إجراءات حاسمة لوقف العد التنازلي القاسي لمجاعة يمكن تجنبها تماما".

وأكد يان إيجلاند، الأمين العام للمجلس النرويجي للاجئين، أن ست سنوات من الحرب كان لها تأثير مدمر على الشعب اليمني واقتصاده وتنميته، مما أعاد التنمية الإنسانية للبلد 21 عاما إلى الوراء وسلب مستقبل جيل بالكامل.

وأضاف: "إذا استمر الصراع، فإن اليمنيين يواجهون بالفعل أزمة إنسانية ذات أبعاد قاسية لا يمكنهم إلا أن يتوقعوا أن تسوء حالتهم أكثر".

وحذر المجلس من انزلاق اليمن مجدداً إلى حرب شاملة مع تأجج القتال في مأرب والحديدة وتعز وحجة، ما أدى إلى نزوح وإصابة أعداد كبيرة من المدنيين واستمرار الهجمات على المنازل والمزارع والمستشفيات والمدارس.

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