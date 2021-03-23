بدون استخدام المبيدات.. مخترع سعودي يصمّم "طائرة بدون طيار" لمكافحة الجراد

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قال: ستكون ضمن أفضل الحلول التي ستمكن المدن السعودية من مكافحة الآفات

كشف المخترع السعودي، عطيه شنان الصلاحي، الستار عن التصاميم الأولية لطائرة الجراد بدون طيار، التي من شأنها أن تقوم بمكافحة أسراب الجراد بدون استخدام المبيدات، لافتاً إلى أن العمل على التصميم استغرق أكثر من سنة.

وتقدم هذه الطائرة عددًا من المهام منها المكافحة والإنقاذ، واختصر اسمها (غوش1أ)، وهي مسجله سابقًا لدى الهيئة السعودية للملكية الفكرية باسم (طائرة الجراد الصاعقة).

وأكد "الصلاحي" في تصريح لـ"سبق" أن تصميم الطائرة مناسب ووجد فيه محاكاة شكل وطيران الجراد هو الأفضل لإيجاد الحلول الجوية المناسبة لمكافحتها؛ خصوصًا وجود قرون الاستشعار التي ستعمل على مميزات وتقنيات للاكتشاف، وأرجل الجرادة التي لها مميزات، وكانت هي الحل المميز لحمل الأجهزة والأدوات التي ستكون هي الأولى من نوعها في العالم للقيام بمهام متعددة، وستفتح هذه الطائرة والمنظومة الباب على مصراعيه لإحداث نقلة نوعية في مستقبل عالم الطيران وعالم مكافحة الآفات والإنقاذ.

ولفت إلى أن هذا الابتكار سيكون ضمن أفضل الحلول التي ستمكن المدن السعودية المستقبلية مثل نيوم وذلاين من امتلاك حلول لمكافحة الآفات بدون أي مبيدات.

وختم "الصلاحي" تصريحه بقوله: "بعون الله فإن منظومة غوش1هي الابتكار القادم للحفاظ على الأمن الغذائي وحماية سبل كسب العيش في العالم، وتمثل الحلول المبتكرة التي تهدف إلى إنقاذ المصير البيئي؛ الذي كان مرتبطًا بالمكافحة على المبيدات الحشرية كمصير محتوم عند تجاوز الحد الحرج والعتبة الاقتصادية التي غالبًا ما تكون مؤلمة التي يسمح بعدها باستخدام المبيدات؛ فهذه المنظومة جاءت لتحل هذه المشكلة وتفك هذا الارتباط، وتضع مصير البيئة لحلول خالية من الأضرار والتبعات الاقتصادية.

المخترع السعودي عطيه شنان الصلاحي