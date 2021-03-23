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نائب أمير حائل يتلقى الجرعة الأولى من لقاح كورونا

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نائب أمير حائل يتلقى الجرعة الأولى من لقاح كورونا نائب أمير حائل يتلقى الجرعة الأولى من لقاح كورونا
ضمن الخطة الوطنية للقاح التي تنفذها وزارة الصحة

نائب أمير حائل يتلقى الجرعة الأولى من لقاح كورونا

تلقى الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبدالعزيز ‏نائب أمير منطقة حائل اليوم، الجرعة الأولى من لقاح ‏‏"كوفيد-19"، ضمن الخطة الوطنية للقاح التي تنفذها وزارة الصحة.‏

ونوّه بالعناية والاهتمام التي توليها القيادة الرشيدة بصحة المواطنين والمقيمين وتسخير جميع الإمكانات ‏لمكافحة الجائحة، مشيداً بمتابعة وزير الصحة وجهود فرع الوزارة ‏بالمنطقة والتجمع الصحي وحرصهم على كل ما يخدم صحة المواطن ‏والمقيم.

ودعا المواطنين والمقيمين إلى المبادرة بالتسجيل في تطبيق "صحتي" للحصول على اللقاح لتعزيز مناعة المجتمع، بوصفه جزءاً من ‏الوقاية التي تسهم في عودة الحياة لطبيعتها بإذن الله. ‏‏نائب أمير منطقة حائل الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبدالعزيز

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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