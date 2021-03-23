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غدًا.. معهد الفلك ينظم ندوة علمية تكشف عن كيفية رصد هلال شهر رمضان

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غدًا.. معهد الفلك ينظم ندوة علمية تكشف عن كيفية رصد هلال شهر رمضان غدًا.. معهد الفلك ينظم ندوة علمية تكشف عن كيفية رصد هلال شهر رمضان

مصراوي Masrawy

02:02 م الثلاثاء 23 مارس 2021

كتب- مصراوي:

ينظم معمل أبحاث الشمس بالمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المبارك، غدا الأربعاء، ندوة "إلكترونيا" بعنوان (رصد هلال شهر رمضان المبارك بين الرؤية العلمية والرؤية البصرية) من خلال الصفحة الرسمية للمعهد على موقع التواصل الاجتماعي (فيس بوك) وبرنامج (ZOOM).

وأكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور خالد عبد الغفار- في بيان، اليوم- الدور المهم الذي يقوم به المعهد في رصد الظواهر الفلكية التي تهم المجتمع المصري والعربي، مشيرا إلى دوره في رصد وتتبع الأقمار الصناعية وقياس أبعادها بدقة.

من جانبه، أوضح رئيس المعهد الدكتور جاد القاضي أن الندوة ستناقش عددا من المحاور، منها العوامل الفلكية التي تحكم رؤية الهلال بين علماء الفلك وعلماء الشريعة، ورصد الأهلّة عن طريق الأقمار الصناعية، وإمكانية توحيد بدايات الشهور الهجرية في العالم العربي.

وأضاف أن الندوة ستجيب على عدد من التساؤلات منها كيفية رؤية هلال شهر رمضان المبارك وأهلة الشهور العربية، والمعايير الشرعية التي تحكمها، وكيفية توظيف المعرفة الفلكية في وضع محددات تحكم هذا الأمر لضمان عدم الخطأ والاختلاف، وأسباب اختلاف بعض الدول الإسلامية عن غيرها في بدء وانتهاء شهر رمضان.

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مصراوي Masrawy

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