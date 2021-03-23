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أبو الغيط يؤكد التزام الجامعة العربية بدعم جهود الاستقرار والتنمية في الصومال

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أبو الغيط يؤكد التزام الجامعة العربية بدعم جهود الاستقرار والتنمية في الصومال أبو الغيط يؤكد التزام الجامعة العربية بدعم جهود الاستقرار والتنمية في الصومال

مصراوي Masrawy

02:00 م الثلاثاء 23 مارس 2021

القاهرة - أ ش أ

أكد أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، التزام الجامعة بمواصلة جهودها لدعم كل ما يعزز من الأمن والاستقرار في الصومال، ويمكنه من مكافحة تهديد حركة الشباب الإرهابية، ويساعده على تنفيذ أولوياته في مجال الإصلاح الاقتصادي وبرامجه التنموية، بما في ذلك ما يخص معالجة ديون الصومال العربية والخارجية.

جاء ذلك خلال استقبال أبو الغيط ، اليوم الثلاثاء، محمد عبد الرزاق محمود وزير الشئون الخارجية والتعاون الدولي الصومالي لبحث مجمل التطورات على الساحة الصومالية.

وصرح مصدر مسئول بالأمانة العامة للجامعة - في بيان صحفي اليوم - بأن اللقاء تناول الجهود التي تبذلها الفيدرالية الصومالية في سبيل تثبيت الأمن والاستقرار ودفع عجلة التنمية والتعافي الاقتصادي في البلاد إلى جانب بحث الدور الذي تقوم به الجامعة العربية دعماً لمؤسسات الدولة الصومالية لتمكينها من تجاوز التحديات التي تواجهها.

ودعا أبو الغيط إلى مواصلة الحوار البناء بين مختلف الأطراف الصومالية بشكل يعزز من الوحدة الوطنية في البلاد ويفضي إلى توافق وطني عريض لإجراء الانتخابات المؤجلة في أقرب فرصة.

وقال المصدر إن وزير الخارجية الصومالي نقل من ناحيته تحيات الرئيس الصومالي محمد عبد الله فرماجو لأبو الغيط وتقدير الحكومة الفيدرالية للجهود التي تضطلع بها الجامعة العربية ودولها الأعضاء دعماً للصومال ومؤسساته وأهله، وأبدى تطلعه لزيادة هذا الدعم العربي المقدر للبلاد وخاصة في هذه المرحلة الهامة من مسيرة انتقالها.

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