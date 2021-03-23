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أثيوبيا : ملء سد النهضة في موعده يوليو المقبل

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أثيوبيا : ملء سد النهضة في موعده يوليو المقبل أثيوبيا : ملء سد النهضة في موعده يوليو المقبل

أعلن رئيس الوزراء الأثيوبي، آبي أحمد، إن الملء الثاني لسد النهضة في موعده عند موسم الأمطار في يوليو المقبل.

ورغم رفض أديس أبابا لمقترح السودان بتشكيل رباعية دولية، قال آبي أحمد إن "إثيوبيا تجدد مطالبتها بوساطة الاتحاد الأفريقي في التفاوض".وأضاف في كلمة له أمام البرلمان اليوم الثلاثاء: "لا نرغب بالإضرار بمصالح والسودان المائية".

وقبل أيام، قال المتحدث باسم الخارجية المصرية أحمد حافظ إن تصريحات إثيوبيا أكدت اعتزامها استكمال ملء سد النهضة حتى لو لم يتم التوصل لاتفاق على قواعد ملء وتشغيل السد، تكشف مجددا عن نية إثيوبيا ورغبتها في فرض الأمر الواقع على دولتي المصب، وهو أمر ترفضه مصر لما يمثله من تهديد لمصالح الشعبين المصري والسوداني ولتأثير مثل هذه الإجراءات الأحادية على الأمن والاستقرار في المنطقة.

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